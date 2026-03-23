Carlos Plá Valencia, 23 MAR 2026 - 16:53h.

Los cofrades, todos hombres, han votado mayoritariamente que las mujeres no puedan procesionar como ya ocurre en la mayoría de las festividades de Semana Santa en España

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Las mujeres seguirán, un año más, sin poder procesionar en la Semana Santa de Sagunto (Valencia). Con más de 500 años de historia, esta tradicional fiesta católica no sigue los pasos hacia la inclusión que ya han dado la Semana Santa de Sevilla o de Málaga. "Debemos de ser una de las pocas de España que no hemos llegado a la igualdad entre hombres y mujeres", afirma Blanca Ribelles, portavoz de la Semana Santa inclusiva de Sagunto.

Tras un nuevo intento para autorizar el acceso de las mujeres, los cofrades, todos hombres, han vuelto a votar que "no". La votación celebrada este domingo por la tarde en la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, ha arrojado una mayoría absoluta con 267 votos en contra y solo 114 a favor, a modificar el artículo de los estatutos para sustituir la palabra “varones” por la de “personas”. Un resultado aún peor que el obtenido hace cuatro años. "Yo creía que la sociedad de Sagunto ya estaba más madura, pero no. En 2022 hubo 135 votos a favor y ahora han bajado a 114. Es una gran decepción", lamenta Blanca Ribelles.

Un resultado que sigue relegando a las mujeres a labores menores dentro de las cofradías, como ayudar a vestir a los hombres o limpiar la ermita. "Se trata de una fiesta con una gran tradición en nuestra localidad y todas las niñas han querido procesionar, pero siempre se nos ha negado porque la tradición señala que solo pueden salir los chicos. Ya no nos conformamos con acompañar a los hombre, queremos tener una participación activa en la fiesta como tenemos en la sociedad".

Lejos de avergonzarse de la decisión, los cofrades aplauden el resultado de la votación y destacan el hecho de que se haya celebrado la consulta. "La cofradía ha estado siempre dispuesta a debatir este tema y se ha tratado con mucho respeto por ambas partes. Tanto los que están a favor como en contra de que entren las mujeres aman profundamente nuestra Semana Santa y quieren vivirla a su manera lejos de la polémica. Lo importante es el respeto a la fiesta", afirma Gonzalo Escrig, Clavario del año de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que asegura que "la Semana Santa saguntina ha avanzado mucho en estos últimos 20 años, tal vez no tanto como a otras personas les gustaría".

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Consecuencias de la decisión

A los cofrades no les ha temblado el pulso, a pesar de que el resultado del plebiscito pone en riesgo de que la Semana Santa de Sagunto pueda perder la categoría de fiesta de Interés Turístico Nacional concedida en 2004. El Ministerio de Industria y Turismo está estudiando la posibilidad de revocar este reconocimiento por la exclusión de las mujeres. "Es triste, pero es lógico porque nos deja fuera a la mitad de la población", señala la portavoz de la Semana Santa inclusiva.

Tampoco han tenido en cuenta la reciente decisión del Tribunal Constitucional que estimó el recurso de una mujer excluida de la cofradía de La Laguna (Tenerife) y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la libre asociación.