Carlos Plá Europa Press Valencia, 31 MAR 2026 - 14:20h.

La magistrada ha desestimado los argumentos del expresident para conocer las diligencias abiertas en el juzgado para defenderse al considerar que se le estaba investigando

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La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa que instruye sobre la gestión de las trágicas inundaciones que se cobraron 230 víctimas mortales, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En menos de 24 horas, la magistrada ha desestimado los argumentos esgrimidos por el abogado de Mazón en un escrito remitido al número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, para personarse como parte de las diligencias previas abiertas en el procedimiento. Una decisión que el expresident puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Valencia.

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“La solicitud que formula la representación del Sr. Carlos Mazón Guixot constituye un tertium genus que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado ‘testigo asistido’, pero no en España”, señala la magistrada.

En este sentido, señala que la fundamentación de personación en la causa formulada por su representación legal cita una serie de preceptos, los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que remiten inequívocamente a la condición de investigado”.

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Recuerda asimismo, respecto a su situación procesal, que el auto del Tribunal Superior de Justicia excluye su responsabilidad “de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, y tampoco “aprecia indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”.

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La magistrada rechaza igualmente los argumentos vertidos por la representación legal del expresidente, “sin sustento procesal ni fáctico alguno”, relativos a que se siguen “practicando diligencias investigadoras” sobre él, pues el escrito no concreta “qué diligencias hayan poseído tal carácter, y dicho testigo nunca adquirió la condición de investigado”.

La petición de Mazón se produjo este lunes, después de que la magistrada acordara citarlo como testigo en el procedimiento.

Mazón: "Lo vamos a analizar"

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha asegurado que analizará con su representación legal el rechazo de la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 su personación en la causa. "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia", ha afirmado.

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Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts. "No hablo sobre el proceso. Lo analizaremos y ya está", ha reiterado en varias ocasiones ante las preguntas de los periodistas. "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia", ha agregado.

Cuestionado por si le sorprende la rapidez de la jueza en rechazar su petición de personación, ha insistido en que desde su equipo "lo vamos a analizar y ya está" y en manifestar que no va a hablar sobre el proceso judicial. "Os agradezco el interés. Vamos a analizarlo y lo vemos", ha añadido.