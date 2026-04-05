Los encapuchados, de entre 18 y 45 años, accedieron al negocio ya cerrado forzando la entrada
Apenas unas horas después de la comisión del delito se produjeron los arrestos, con ayuda de las cámaras
ValenciaCuatro hombres fueron detenidos horas después de robar en la madrugada del 3 al 4 de abril el dinero recaudado de un bar ubicado en la localidad de Oliva (Valencia).
Así lo ha comunicado la Guardia Civil, que ha precisado que los presuntos ladrones actuaron forzando la cerradura o entrada al establecimiento, cuando este ya estaba cerrado y no había nadie dentro.
Los agentes que recibieron el aviso acudieron al negocio junto a efectivos de la Policía Local de Oliva. Observaron en las cámaras de seguridad a varios encapuchados accediendo al interior.
Los arrestados tienen entre 18 y 45 años
Gracias a esas imágenes captadas y a otras que grabaron otros recintos cercanos al bar, pudieron identificar a los responsables para después localizarlos en poco tiempo mediante un operativo de búsqueda.
Ese mismo día fueron arrestados. Tienen entre 18 y 45 años. Las diligencias han sido entregadas ya a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.