Carlos Plá Valencia, 08 ABR 2026 - 12:15h.

Miles de abejas tomaron en cuestión de minutos una motocicleta que estaba estacionada en un aparcamiento ante la atenta mirada de las personas que circulaban por la zona

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En tan solo unos minutos, un enjambre de abejas invadió una motocicleta cubierta estacionada en el aparcamiento de un restaurante en la localidad alicantina de Tibi.

La espectacular escena se produjo este pasado Lunes de Pascua, cuando miles de abejas colonizaron el vehículo ante la atenta mirada de varias personas que se encontraban en la zona.

Como se puede apreciar en un vídeo grabado por un cliente, las abejas empiezan a cubrir la luna delantera de la motocicleta hasta que finalmente se agrupan en un gran panal en el techo del vehículo.

La gran acumulación de estos insectos y el riesgo que suponía para los transeúntes de la zona, los bomberos tuvieron que actuar equipados con trajes de apicultor para poder retirar el enjambre. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Abejas viajeras

Con la llegada de la primavera, durante el periodo de floración, es habitual contemplar la formación de estos enjambres de abejas en árboles, fachadas de edificios o vehículos. Los enjambres de abejas viajeras son colonias en busca de un nuevo hogar que se han dividido del enjambre original. En su trayecto a un nuevo refugio, las abejas se agrupan temporalmente como una "pelota" en diferentes lugares para descansar mientras las conocidas como exploradoras buscan una ubicación definitiva. Los expertos aseguran que estas abejas son mansas y están de paso, por lo que se recomienda no molestarlas y esperar a que se vayan.

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Sin embargo, la alerta que generan estos enjambres provisionales suele provocar la actuación de los bomberos o de apicultores locales que se encargan de retirarlos.