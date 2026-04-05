Mabel Cupet Sevilla, 05 ABR 2026 - 06:00h.

Un reconocimiento internacional que el equipo de voluntarios recibía con entusiasmo tras años de trabajo

Desde entonces han sido muchos los medios internacionales que se han puesto en contacto con la asociación, los últimos un medio polaco.

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Platero, Magallanes o Mortadelo siguen hoy su rutina diaria en los senderos del entorno de Doñana, en la localidad de Hinojos, Huelva. Viven ajenos al revuelo que han causado, al otro lado del Atlántico, desde que la prestigiosa revista National Geographic, fundada en 1888 y considerada una de las publicaciones más influyentes del mundo en materia medioambiental, ha puesto su mirada en este proyecto andaluz, los burros bomberos de la asociación “El burrito Feliz".

No llevan mangueras ni cascos, pero cumplen una misión crucial: prevenir incendios. Son los conocidos “burros bomberos”, una iniciativa singular que, nacida en Huelva hace más de una década, ha terminado por cruzar fronteras y captar la atención internacional.

Una cuadrilla humilde pero eficaz contra los incendios

La historia de estos asnos desbrozadores comenzó como una respuesta humilde pero ingeniosa a uno de los mayores problemas medioambientales del sur de España: los incendios forestales. Estos animales se alimentan de la vegetación seca, limpian de forma natural los montes, reduciendo el riesgo de fuego en zonas de difícil acceso. Una labor que con el tiempo se ha demostrado que es efectiva y que además ha servido de inspiración para proyectos similares en otros puntos del país.

Estos animales de la asociación El Burrito Feliz, se han convertido en símbolos de una lucha silenciosa por la conservación del entorno natural. Ellos en concreto de un entorno protegido y privilegiado como es el parque de Doñana. Detrás de ellos hay un equipo de voluntarios que, con esfuerzo y recursos propios, ha mantenido viva una iniciativa que no cuenta con el respaldo institucional esperado, aunque llevan años solicitando. A pesar de que, como cuenta el creador de este proyecto, Luís Manuel Bejarano, han asesorado a bomberos de País Vasco, de Cataluña...

Un reconocimiento internacional

El reconocimiento ha llegado ahora, con esta publicación de la revista con presencia en 33 idiomas y un alcance global que supera los 300 millones de lectores.

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Hace apenas dos meses, su equipo editorial contactó con la asociación desde Estados Unidos para conocer en profundidad el origen y funcionamiento de este “batallón” de burros. Solicitaron material audiovisual, datos técnicos y testimonios que permitieran trasladar al público internacional cómo estos animales contribuyen a frenar la devastación de los incendios en el sur de Europa.

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Mientras los redactores de la revista se interesaban por la sencillez y eficacia del proyecto, el equipo de voluntarios recibía con entusiasmo la oportunidad de ver reconocidos años de trabajo. Una de las cosas que más interés despertó por el medio es el hecho de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) haya valorado esta iniciativa como de especial interés en la prevención de incendios forestales en zonas de difícil acceso, un dato que también ha sido difundido al público internacional.

Son muchos los medios que se han interesado por el proyecto

Desde entonces no han sido los únicos medios internacionales que se han puesto en contacto con esta asociación. Como nos cuenta Luis Manuel Bejarano, hace tan solo unos días han recibido la llamada de una periodista polaca que había leído el artículo del National Geographic.

Pero la historia no termina ahí. El eco mediático generado por este reconocimiento ha abierto nuevas puertas. En mayo de 2026, los burros bomberos estarán presentes en SICAMPO 2026, uno de los principales escaparates del mundo rural en España. La Organización de este importante evento considera la iniciativa de los asnos contraincendios como una propuesta altamente interesante, como nos dice su creador. Además, una agencia de comunicación alemana ha anunciado su próxima visita a Huelva para conocer de primera mano no solo esta iniciativa, sino también otros proyectos impulsados por la asociación. “Estamos muy contentos” dice Bejarano con orgullo.

Una asociación altruista que lleva a cabo muchas iniciativas

Entre ellos destacan la limpieza de playas con burros, programas de turismo sostenible y el llamado “Bosque Hospital” en Hinojos, una propuesta de terapia asistida con asnos que ha despertado un notable interés fuera de nuestras fronteras.

Así, lo que comenzó como una idea sencilla, se ha transformado en un ejemplo de innovación medioambiental que ya ha alcanzado proyección y repercusión internacional.