Mabel Cupet Sevilla, 06 ABR 2026 - 13:08h.

El animal, de raza podenco, tiene microchips, una placa con su nombre y teléfono de contacto

Un resbalón de su dueña provocó que el animal se asustara y se alejara de la zona

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La búsqueda de Edén se ha convertido en una carrera contrarreloj desde el pasado 2 de abril, cuando se perdió en el entorno del Pico Huma, en la zona de El Chorro, en la localidad de Álora (Málaga).

Lo que iba a ser una jornada de senderismo en plena naturaleza, durante las vacaciones de Semana Santa, terminó con un final inesperado. Edén acompañaba a Rebeca, su dueña de acogida, y a un grupo de amigos, durante la ruta de alta montaña. Cuando tan solo les faltaban 5 metros para terminar, en un terreno pedregoso, de bajada vertical y con piedras sueltas, las rocas se desprendieron provocando que Rebeca, que llevaba a Edén, se resbalara y la correa quedara enganchada a un matorral alto, ella a un lado y el perro a otro. No tuvieron forma de alcanzarlo, Edén, asustado, se fue hacia arriba y ni ella ni sus amigos pudieron alcanzarlo ya que el animal es muy ágil y rápido. “Estoy entre triste, frustrada, siento impotencia... ya casi habíamos llegado” relata su dueña.

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Desde entonces, el silencio y la falta de noticias han marcado cada hora de búsqueda. Rebeca no ha dejado de recorrer la zona desde aquel instante. Cada sendero, cada rincón del monte, se ha convertido en un lugar al que volver una y otra vez con la esperanza de encontrar alguna señal. De hecho, nos cuenta que se ha llevado ropa de su casa, que ha repartido por toda la zona, para que Edén la reconozca.

El animal lleva microchips y una placa conmemorativa con su nombre y un teléfono de contacto

La ausencia de Edén, de raza podenco, pesa en cada paso que da Rebeca desesperada por saber algo de su perro. En el momento de su desaparición, llevaba un collar con la bandera de España y una placa identificativa con su nombre y un teléfono de contacto. También portaba un arnés negro con tres anclajes y una correa larga del mismo color, detalles que podrían ser clave para reconocerlo si alguien logra verlo. Además tiene microchips.

Edén lleva con Rebeca desde el pasado mes de septiembre. Pertenece a la protectora de animales la Tropa de Isra, pero ella lo tiene acogido. Dice que es un animal que “tiene muchísimo miedo” y que “no se acerca a nadie, huye de todo”. Desde que se lo trajo de la protectora, “en casa está siempre en un rincón del sofá y vive tranquilo, pero es salir a la calle y se pone en alerta”. Rebeca cuenta que es un animal que a pesar del miedo no muerde, “es miedoso pero cariñoso y en el momento que lo tocas se pone contento”.

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Un llamamiento a través de las redes para encontrar al perro

La búsqueda ha traspasado ya los límites de la montaña. A través de las redes sociales, su dueña ha hecho un llamamiento desesperado para pedir ayuda. Solicitan difusión, colaboración y también medios que permitan ampliar el radio de rastreo, como drones que puedan sobrevolar las zonas más inaccesibles de este paraje escarpado. “Es una zona muy grande” dice Rebeca quien considera que es muy difícil encontrarlo y más si no conoces la zona.

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Un mensaje que ha calado y que ha empezado a correr como la pólvora. Han sido muchos los usuarios que se han solidarizado con la dueña del animal y han compartido el mensaje. “Estoy super agradecida con la ayuda” dice Rebeca, quien asegura que han sido muchas las personas que se han volcado en ayudarla.

Los vecinos de la zona se han volcado en la búsqueda de Edén

Desde que el viernes decidió publicar la historia en sus redes sociales numerosos vecinos de la zona se han puesto en contacto con ella para ofrecerle ayuda. Nos cuenta como una chica llamada Laura, que se conoce bien la zona, ha dejado incluso comida por si el animal estuviera cerca. O Adrián que le ha dicho que esta tarde va iniciar otra búsqueda para encontrar al animal.

Rebeca vive en Sevilla y la distancia de donde se perdió Edén, hace mella en su estado de ánimo después de tantos días: “Estoy lejos, tengo que trabajar, no puedo ir”.

Mientras pasan los días, la esperanza se sostiene en la solidaridad de quienes frecuentan la zona y en cada mensaje compartido.