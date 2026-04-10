Otro hombre que estaba en la vivienda en el momento de la muerte fue el que avisó a la Policía

Chemsex: un cóctel explosivo de sexo y drogas

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La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en una vivienda de Benetússer, Valencia, cuando se hallaba en compañía de otro que salió a pedir auxilio y llamó al 112, según han informado fuentes del instituto armado.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y Levante-EMV, la muerte se habría producido tras consumir droga alfa en un encuentro sexual en la vivienda.

La víctima era un taxista de 48 años

El cuerpo no presentaba signos externos de violencia por lo que los agentes están pendientes de la autopsia que determinará las causas de la muerte y, por tanto, para poder esclarecer si el hombre que se encontraba junto con la víctima pudo tener alguna implicación en ese fallecimiento.

Según informa el diario Las Provincias, "el fallecido ha sido identificado como Fernando S. C., un taxista de 48 años, miembro del colectivo LGTBI y sin antecedentes. Mientras que el varón que está siendo interrogado es unos años más joven, 44, y cuenta con antecedentes por violencia sexual, de ahí que se sospechara en un primer momento de que se tratara de un crimen".