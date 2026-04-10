Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre por un posible consumo de droga alfa en una vivienda de Benetússer, Valencia

Unidad de la policóa Nacional durante una intervención en Valencia
Los agentes han interrogado al acompañante ante la posibilidad de que se tratase de un crimen, algo que, por el momento, está descartado. Europa Press
Compartir

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en una vivienda de Benetússer, Valencia, cuando se hallaba en compañía de otro que salió a pedir auxilio y llamó al 112, según han informado fuentes del instituto armado.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y Levante-EMV, la muerte se habría producido tras consumir droga alfa en un encuentro sexual en la vivienda.

PUEDE INTERESARTE

La víctima era un taxista de 48 años

El cuerpo no presentaba signos externos de violencia por lo que los agentes están pendientes de la autopsia que determinará las causas de la muerte y, por tanto, para poder esclarecer si el hombre que se encontraba junto con la víctima pudo tener alguna implicación en ese fallecimiento.

Según informa el diario Las Provincias, "el fallecido ha sido identificado como Fernando S. C., un taxista de 48 años, miembro del colectivo LGTBI y sin antecedentes. Mientras que el varón que está siendo interrogado es unos años más joven, 44, y cuenta con antecedentes por violencia sexual, de ahí que se sospechara en un primer momento de que se tratara de un crimen".

Temas