Carlos Plá 14 ABR 2026 - 16:11h.

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Killua, un perro pastor catalán de 15 meses, desapareció el 23 de marzo y aunque lo han buscado realizando batidas y utilizando drones sigue sin aparecer

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AlicanteMagda y Bastián no saben nada desde el pasado lunes 23 de marzo de Killua, un perro pastor catalán de 15 meses que desapareció cuando jugaba en el jardín de su casa, en la partida de Pinos, en Benissa (Alicante) con el perro de la vecina. "Entré un momento en casa cinco minutos y cuando salí ya no estaba ninguno de los dos. Estuvimos llamándolo y no respondía. Eso ya nos extrañó porque es un perro muy obediente y nunca había hecho nada así", recuerda Magda.

A la mañana siguiente el otro perro volvió a casa, pero Killua no regresó. Desde entonces, llevan 22 días buscándolo desesperadamente por tierra y aire en esta zona rural de la Sierra de la Solana. "Hemos hecho batidas a pie y con bicicleta acompañados de mucha gente que ha venido a colaborar, también hemos utilizado drones para ver si lo avistábamos desde el aire, pero no ha aparecido ni hemos encontrado su cuerpo tampoco", explica.

La desaparición de Killua se produjo durante la Semana Santa, una época en la que esta área montañosa recibe numerosos turistas. "Había mucha gente en la montaña y queremos creer que al ser un perro atractivo alguien lo encontró, pensó que estaba perdido y se lo llevó a casa. Sería extraño porque llevaba un collar con su chapa identificativa y nuestros números de contacto, pero se le podría haber quedado enganchada en algún sitio y haberla perdido", explica.

Llamamiento en redes sociales

En estas más de tres semanas han empapelado todas las pequeñas localidades de la sierra con la foto de Killua. "También nos estamos moviendo mucho por redes sociales, a través de medios de comunicación locales, pero nadie da ninguna pista de dónde puede estar".

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Aún así, no pierden la esperanza y confían en reencontrarse con Killua. "Si alguien lo ha cogido por error o por lo que sea quiero que entiendan que Killua tiene una familia y seguro que lo está pasando mal y nos echa de menos. Para nosotros es como un hijo, lo queremos con todo nuestro corazón", asegura Magda emocionada.