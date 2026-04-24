Raquel Noya Valencia, 24 ABR 2026 - 15:08h.

Se trata de dos jóvenes de 18 y 20 años y nacionalidad española a los que se les atribuyen varios delitos de odio y lesiones

Los detenidos actuaban en zonas habituales de paso para población migrante y aprovechaban momentos de vulnerabilidad

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En plena campaña de regularización de personas migrantes en España, con propuestas para facilitar que puedan vivir y trabajar de forma legal en nuestro país, la inmigración está cada vez más presente en el debate público, dando lugar a opiniones contrapuestas y también, aunque en menor medida, a episodios de violencia o discriminación en las calles.

Sin ir más lejos, la Guardia Civil ha arrestado a dos jóvenes como presuntos responsables de varias agresiones contra personas migrantes en una zona del municipio valenciano de Aldaia, unos hechos que además habrían sido grabados en vídeo por los propios autores.

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La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2025, en la que se recogía una agresión con resultado de lesiones, así como conductas que ponían en riesgo la seguridad vial de la víctima. En los días posteriores se detectaron incidentes similares, lo que llevó a los agentes a sospechar de un posible componente xenófobo en los ataques.

Aprovechaban sus momentos de vulnerabilidad

Según fuentes del instituto armado, los agresores actuaban en zonas habituales de paso para población migrante. Aprovechaban momentos de vulnerabilidad para empujar a las víctimas, tanto a pie como cuando circulaban en patinete, provocando caídas y daños físicos. La mayoría de los episodios se producían durante la noche, y en algunos casos llegaron a registrar las agresiones con dispositivos móviles.

Las pesquisas permitieron identificar dos vehículos utilizados de forma recurrente en los desplazamientos hasta el lugar de los hechos. Este elemento, junto con los testimonios recogidos, resultó clave para esclarecer la autoría.

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Los detenidos, de 18 y 20 años y nacionalidad española, están investigados por tres presuntos delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial. Las diligencias han sido instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de la zona y remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.