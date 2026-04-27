El chófer de Mazón durante la DANA se niega a declarar en la comisión de investigación

El conductor aseguró que durante aquella jornada del 29 de octubre, pese a no llevar la radio conectada, no había visto ni oído nada inusual

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El chófer durante la dana de Valencia de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana, se ha negado este lunes a declarar ante la comisión que investiga las circunstancias de la catástrofe en la que fallecieron 230 personas el 29 octubre de 2024.

"Con todo el respeto, informo de que no responderé a las preguntas que se me formulen. Me remito a mis declaraciones en el juzgado de Catarroja. Mi deseo es no responder a preguntas", ha dicho en la sala del Congreso de los Diputados en la que se ha celebrado esta comisión.

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El conductor, Ernesto Serra Morant, se ha remitido en casi todo momento a su declaración previa, del pasado 20 de febrero, en calidad de testigo ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en la que sí respondió a las preguntas formuladas.

Solo ha puntualizado en esta ocasión que no llevaba la radio durante sus trayectos; que no ha recibido presiones de ningún tipo durante la realización de sus funciones, "ni antes ni después"; que "no" tiene miedo; y que no fue contratado por nadie para su labor como conductor de Mazón al ser "funcionario".

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El chófer, que prestó servicio desde alrededor de las 08:00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 hasta cerca de las 02:00 de la madrugada del 30 octubre, aseguró en la declaración en Catarroja que no fue hasta aproximadamente las 19.00 de la tarde cuando recibió la orden de trasladar al expresidente Mazón desde el Palau de la Generalitat hasta el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

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Sostuvo también que el mensaje Es Alert (20:11 horas) sonó en el coche cuando todavía estaban en Valencia ciudad de camino a L'Eliana, donde se celebraba el mencionado Cecopi, al que Mazón llegó a las 20.28 horas según las cámaras de seguridad del centro y tal y como confirmó el propio Mazón meses después de la catástrofe, en febrero de 2025.

Y, además, el conductor aseguró que durante aquella jornada del 29 de octubre, pese a no llevar la radio conectada, no había visto ni oído nada inusual y que no fue consciente de la gravedad de las circunstancias hasta que llevaba un rato en L'Eliana.