Cesan a un alcalde pedáneo de Elche, en Alicante, tras una denuncia de acoso sexual

Pablo Ruz destituye al pedáneo de Arenales del Sol tras una denuncia por acoso sexual presentada por una mujer en Elche

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El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cesado este viernes al alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, tras conocerse una denuncia por acoso sexual presentada por una mujer.

El cese, firmado este mismo viernes, tiene efectos inmediatos y será comunicado al pleno municipal en la próxima sesión.

Denuncia por comentarios de carácter sexual

La víctima ha interpuesto la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Elche. En su relato, asegura que el pedáneo se le acercó en la calle e inició una conversación informal sobre deporte, concretamente sobre calistenia.

Según la denuncia, cuando ella le ofreció colaboración profesional, él comenzó, “de manera sorpresiva y sin consentimiento”, a realizar comentarios de carácter sexual y cosificador, que le provocaron “humillación y profundo malestar”.

Entre esas expresiones, la mujer señala que le sugirió operarse el pecho, hacerse fotos en tanga en la playa y abrir un perfil en plataformas de contenido para adultos.

Contexto de superioridad y presencia de testigos

La denunciante subraya que la situación se produjo en un contexto de “clara asimetría” por la condición de autoridad del pedáneo, lo que le generó un efecto inhibidor.

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Además, indica que había una testigo que recriminó la conducta en ese momento. La víctima recalca que su reacción contenida no puede interpretarse como consentimiento.

Reacción del Ayuntamiento y defensa del acusado

Fuentes municipales han señalado que el alcalde ha condenado de forma “tajante e inequívoca” cualquier conducta de este tipo, subrayando que no tiene cabida en un representante público.

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Por su parte, García Raduán ha reconocido haber hecho comentarios sobre cómo ganar seguidores en redes sociales mostrando partes del cuerpo, pero ha asegurado que sus palabras han sido “descontextualizadas” y que se produjeron en un “entorno de confianza”.

“Esto se ha descontrolado y no entiendo nada”, ha afirmado el ya ex pedáneo, quien fue informado por teléfono de su destitución inmediata.