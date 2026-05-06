Carlos Plá Valencia, 06 MAY 2026 - 11:29h.

La principal playa urbana de Valencia no perdía este distintivo de excelencia desde 2015 y ha desatado una tormenta política en la que la oposición responsabiliza al gobierno de Catalá

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La playa de El Cabanyal, el principal arenal urbano de Valencia, frecuentada por los vecinos de la ciudad y los turistas que la visitan, ha perdido la bandera azul por la mala calidad de sus aguas. El resultado es que este verano solo seis playas de la ciudad, Malva-rosa, Arbre del Gos, El Saler, La Devesa, La Garrofera y Recatí-Perellonet, contaran con este distintivo de excelencia otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que ha colocado de nuevo a la Comunidad Valenciana como la autonomía líder en este ranking.

La pérdida de la bandera azul en El Cabanyal no se producía desde 2015, último año de gestión de Rita Barberá, y ha desatado una tormenta política, donde la oposición acusa al gobierno municipal, formado por la coalición de PP y Vox, de abandonar este símbolo de la ciudad.

Desde la Concejalía de Playas, gestionada por Vox, se defienden y aseguran que la playa cuenta con todas las instalaciones en perfecto estado y que la calidad del agua es una competencia que depende de la Generalitat Valenciana, también gobernada por la coalición de Partido Popular y Vox.

"Dejadez y abandono"

Tras conocerse la noticia, la coalición Compromís, que gestionó durante las dos anteriores legislaturas las playas de Valencia, han afirmado que se trata de "un asunto gravísimo y un síntoma muy claro de cuáles son las prioridades de María José Catalá al frente de la Alcaldía". Giuseppe Grezzi, concejal de la formación valencianista, ha lamentado que "el regreso al gobierno municipal de la extrema derecha ha supuesto un retroceso de Valencia a todos los niveles”.

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Desde el PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía, ha afirmado que "la dejadez y el abandono son absolutos" y ha recordado que ya denunciaron "la contaminación de acequias a su paso por Benimaclet y estas son las consecuencias".

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"En cuatro años va a dejar una ciudad atascada, más sucia que nunca y con los grandes proyectos completamente paralizados. Y todo esto además sin dar ninguna explicación, porque es una alcaldesa que nunca da la cara", ha reprochado Valía, que ha recordado a Catalá que "la primera y principal responsabilidad de una alcaldesa es cuidar de la ciudad". "La única responsable de que hoy la playa de El Cabanyal ya no tenga bandera azul es María José Catalá", ha asegurado.