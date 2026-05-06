La promoción comenzó a levantarse en 2008, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la quiebra del promotor que paró la obra, abandonada desde entonces

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11 adosados inacabados por 560.000 euros en la localidad valenciana de Bellús. Es la interesante oferta inmobiliaria subida a la plataforma de compra-venta online Wallapop por un portal inmobiliario.

La promoción comenzó a construirse en 2008, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la quiebra del promotor que abandonó la construcción.

La obra se encuentra ejecutada al 85% y al precio de adquisición habría que sumar los costes de reinicio de la obra, la adaptación del proyecto a las nuevas normativas y las reparaciones derivadas del paso del tiempo. De hecho, se aclara que no cuentan con la documentación contractual de ejecución, ni certificación final de obra, por lo que la venta esté dirigida a perfiles con capacidad técnica y experiencia en gestión y finalización de promociones.

En el anuncio se destaca, además, que la oferta está dirigida a inversores especializados e incluye la compra de los 11 adosados con una superficie aproximada de 185 metros cuadrados cada uno.

La oferta ha sorprendido a los vecinos y los representantes municipales de Bellús, que llevan años viendo el deterioro continuo de la construcción. "Ahí se han colado durante años maleantes y han ido desvalijando todo lo que había de valor en su interior", señalan desde el consistorio.

Los vendedores, por su parte, destacan el potencial de negocio de esta promoción por la ubicación privilegiada del municipio, en un entorno natural y por "la demanda residencial de vivienda unifamiliar en entornos de baja densidad, lo que refuerza el atractivo del activo".

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Necesidad de vivienda

La oferta se produce en un momento en el que ha incrementado la necesidad de vivienda disponible, ya sea nueva o de segunda mano, en la Comunidad Valenciana y en la comarca de la Vall d´Albaida.

Una necesidad que ha llevado al ayuntamiento de Bellús a adquirir recientemente una casa en mal estado para reformarla y destinarla a alquiler social, al igual que han realizado con otra vivienda que ya tenía en propiedad el municipio.

Desde el consistorio esperan que los futuros propietarios rehabiliten y concluyan la promoción para aumentar la oferta de vivienda en la localidad.