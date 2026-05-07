Carlos Plá Valencia, 07 MAY 2026 - 11:35h.

El piloto se enfrenta a un multa que puede ir desde los 4.000 a los 300.000 euros por infringir varias leyes y poner en riesgo a las personas que estaban en la zona

La playa de El Cabanyal de Valencia pierde la bandera azul por la mala calidad del agua

Compartir







La Guardia Civil ha denunciado a una persona por pilotar una avioneta a muy baja altura por distintas playas de la localidad valenciana.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Valencia consiguió localizar al piloto de la aeronave como autor de un vuelo realizado a pocos metros del mar en las playas de Oliva, Belleguart, Gandía y Cullera. Fueron los propios bañistas los que llamaron al 112. Desde la Guardia Civil explican que el piloto ponía en riesgo la seguridad de las diferentes personas que se encontraban en la zona.

El piloto estaba en prácticas y era uno de los primeros vuelos que realizaba sin monitor. Una vez identificado por los agentes, se realizó la correspondiente acta-denuncia con las infracciones cometidas y se remitieron a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El piloto se enfrenta una multa que puede ir desde los 4.000 euros, en su cuantía mínima, hasta los 300.000 por distintas infracciones a la Ley de Navegación Aérea, Ley de Seguridad Aérea, RD 1180/18 y Normativa Europea SORA 3105 y 5005.