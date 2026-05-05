Mabel Cupet Sevilla, 05 MAY 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento traslada una queja formal a AENA por el aumento de sobrevuelos a baja altura sobre el municipio

El Consistorio solicita información y medidas para reducir el impacto acústico del tráfico aéreo en la localidad

Compartir







El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, en la comarca del Aljarafe sevillano, ha trasladado una queja formal ante el incremento del ruido provocado por los aviones que sobrevuelan el municipio a baja altura. Un municipio que, según nos cuentan, se encuentra a tan solo 157 metros de altura respecto al aeropuerto de Sevilla.

Según el Consistorio, esta situación se ha intensificado en las últimas semanas y está generando molestias cada vez más frecuentes entre los vecinos, que han trasladado su preocupación por el impacto del tráfico aéreo en la vida diaria del municipio.

Queja formal ante AENA

Según han explicado fuentes municipales, la reclamación ha sido remitida a AENA tras varios intentos previos de mantener reuniones con el objetivo de abordar el problema y buscar una solución conjunta. El escrito fue enviado el pasado 15 de abril por el concejal de Medio Ambiente, Joaquín Meseguer de la Cierva, quien formalizó la queja en representación del Ayuntamiento ante el incremento de vuelos sobre el casco urbano y su cercanía en las maniobras de aproximación al aeropuerto de Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Un apagón deja a 90.000 abonados sin luz en Barcelona durante una hora tras una desconexión en una subestación eléctrica

En dicho documento, el Consistorio no solo manifiesta su preocupación por el aumento del ruido, sino que también solicita información detallada sobre las rutas de vuelo que afectan a Valencina de la Concepción, los niveles de ruido registrados en la zona en distintos periodos del día y un análisis técnico de alternativas operativas que permitan reducir el impacto acústico sobre la población. El objetivo, según recalcan, es contar con datos objetivos que permitan evaluar la situación y proponer soluciones realistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Respuesta del Ministerio y análisis del plan contra el ruido

Tras la presentación de la queja, la Dirección General de Aviación Civil ha informado al Ayuntamiento de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado traslado del expediente tanto a AENA como a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con el fin de que ambas entidades estudien el caso y actúen dentro del ámbito de sus competencias. Este paso supone la apertura de un proceso de análisis por parte de los organismos responsables de la gestión y supervisión del espacio aéreo.

Además, el Ministerio ha remitido al Consistorio el Plan de Acción contra el Ruido del Aeropuerto de Sevilla, un documento técnico que recoge las medidas previstas para mitigar el impacto acústico derivado de la actividad aeroportuaria. El Ayuntamiento ya está analizando este plan con el objetivo de comprobar si las medidas establecidas se están aplicando de forma efectiva y si resultan suficientes para reducir las molestias en el entorno de Valencina.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Seguimiento municipal y presión institucional

El Ayuntamiento ha señalado que esta actuación forma parte de un trabajo más amplio impulsado desde la Delegación de Medio Ambiente, orientado a dar respuesta a las quejas vecinales y a proteger la calidad de vida en el municipio. El equipo de gobierno insiste en que el aumento del ruido aéreo es una preocupación creciente que requiere atención continuada por parte de todas las administraciones implicadas.

Desde el Consistorio subrayan que no se trata de una actuación aislada, sino de un proceso constante de seguimiento, coordinación y presión institucional. En este sentido, aseguran que mantendrán la interlocución con los organismos competentes y seguirán trasladando las incidencias detectadas por los vecinos.

Entre las líneas de trabajo que el Ayuntamiento mantiene abiertas se encuentra la evaluación de posibles cambios en las maniobras de aproximación de los aviones al aeropuerto de Sevilla, el estudio de nuevas medidas correctoras que permitan reducir el impacto acústico en las zonas residenciales más expuestas y la implantación de un sistema de seguimiento continuo de la evolución del problema, con especial atención a los momentos de mayor intensidad de tráfico aéreo.

Objetivo: reducir el impacto acústico en el municipio

El Consistorio recalca que todas estas actuaciones tienen como finalidad principal “devolver la tranquilidad” a Valencina de la Concepción, una localidad que, según apuntan, ha visto alterada su rutina diaria en determinados momentos por el paso constante de aeronaves a baja altura y que afecta principalmente en las maniobras de aterrizaje y no en las de despegue.

Asimismo, el Ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de compromiso con los vecinos, asegurando que su bienestar y la calidad ambiental del municipio son una prioridad absoluta. En este sentido, ha anunciado que continuará informando de manera periódica sobre cada avance en las gestiones realizadas ante AENA, AESA y el Ministerio de Transportes, con el fin de mantener a la ciudadanía al corriente de la evolución del caso.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto a la espera de las decisiones que puedan adoptarse tras el análisis del Plan de Acción contra el Ruido y de las posibles modificaciones en la operativa aérea del aeropuerto de Sevilla. El Ayuntamiento confía en que este proceso permita avanzar hacia soluciones que reduzcan el impacto acústico sobre el municipio y mejoren la convivencia entre la actividad aeroportuaria y la vida de los vecinos.