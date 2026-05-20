Carlos Plá Valencia, 20 MAY 2026 - 14:03h.

Miles de fieles esperan hasta cuatro horas bajo el sol protegidos por paraguas, chaquetas y utilizando ventiladores portátiles y agua para refrescarse e hidratarse

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Miles de fieles esperan desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Virgen su turno para pasar ante la imagen de la Peregrina de la Mare de Deu dels Desamparats, situada frente al altar mayor de la Basílica de Valencia.

Las puertas de bronce del templo han abierto a las 6:30 horas para dar inicio al tradicional Besamanos de la Virgen, una tradición muy arraigada entre los valencianos que llegan desde diferentes puntos de la provincia para disfrutar durante escasos segundos de la patrona de la ciudad, a la que aprovechan para tocar, besar y hace peticiones y dar agradecimientos.

Una cita que se celebra siempre diez días después del segundo domingo del mes de mayo y que coincide habitualmente con la subida de las temperaturas.

30.000 devotos

Ataviados con paraguas, chaquetas o telas sobre la cabeza e, incluso, ventiladores portátiles, los fieles que abarrotan la plaza, donde no se han instalado toldos, se protegen del sol y consumen litros de agua y zumos para combatir la deshidratación. Por delante, algunos tienen más de cuatro horas de espera hasta que llegue el ansiado momento de colocarse frente a la Virgen.

A pesar de la prevención, las altas temperaturas están provocando entre los asistentes, muchos de ellos personas mayores, numerosos desmayos y lipotimias. Para atender a los afectados, miembros de la Cruz Roja y Protección Civil se encargan de sacarlos de la plaza en sillas de ruedas e hidratarlos.

Todavía no hay datos oficiales, pero en anteriores convocatorias se concentran en este acto 30.000 fieles, el récord se produjo hace dos años, en 2024, cuando pasaron ante la Geperudeta 35.000 personas. El acto ha comenzado como es tradicional a las 6.30 horas y no hay hora de finalización, ya que no termina hasta que no pase el último devoto, provocando que normalmente se prolongue hasta la madrugada.