Según las previsiones meteorológicas, los termómetros podrían superar los 35 ºC en varias regiones

El ambiente veraniego podría verse afectado durante el fin de semana por la aproximación de una DANA

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España se prepara para un episodio de temperaturas anormalmente altas para esta época del año a causa de la llegada de una masa de aire muy cálida asociada a una dorsal africana. Según las previsiones meteorológicas, los termómetros podrían superar los 35 ºC en varias regiones e incluso acercarse localmente a los 38 o 39 ºC.

Según han informado desde Meteored, a lo largo de la semana, este ambiente plenamente veraniego podría verse afectado de forma significativa durante el fin de semana con la aproximación de una DANA, que introduciría mayor inestabilidad atmosférica y favorecería la aparición de lluvias y tormentas intensas en varias comunidades.

Aumenta el riesgo de tormentas

De acuerdo con Meteored, todavía existe bastante incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la bolsa de aire frío, aunque los escenarios más probables indican que entre el sábado y el lunes podría situarse sobre el norte o el oeste peninsular. Esta configuración favorecería el crecimiento de chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en el norte y zonas interiores de la Península.

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Los expertos de Meteored advierten que el intenso calor acumulado durante estos días podría actuar además como "combustible" para intensificar los fenómenos tormentosos asociados a la DANA, aumentando el riesgo de tormentas adversas acompañadas de abundante aparato eléctrico, fuertes rachas de viento e incluso granizadas puntuales.

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Fuertes lluvias para este fin de semana

Los modelos apuntan a que las primeras tormentas comenzarían a desarrollarse durante el sábado en áreas del noroeste y en sistemas montañosos del interior peninsular, impulsadas por el calentamiento diurno y el acercamiento progresivo del embolsamiento de aire frío en altura.

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Con el avance de las horas, las tormentas tenderían a extenderse y organizarse, afectando especialmente a Galicia, la Cordillera Cantábrica, Castilla y León, el entorno del alto Ebro y algunos sectores del nordeste peninsular.

En Galicia, particularmente en zonas del interior y norte de la comunidad, algunos escenarios contemplan acumulados que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado, aunque de forma muy irregular debido al carácter convectivo de las precipitaciones.

No obstante, los expertos de Meteored insisten en que la distribución definitiva de las lluvias y tormentas dependerá en gran medida de la posición final de la DANA, ya que pequeños cambios en su trayectoria podrían modificar considerablemente las áreas con mayor riesgo de fenómenos adversos.

El meteorólogo José Miguel Viñas, ha explicado las temperaturas para el final de la semana, indicando la "actividad tormentosa" durante el sábado y la llegada momentánea de las "temperaturas relajadas".

Estabilidad antes del cambio

Mientras tanto, este miércoles 20 de mayo estará marcado por la estabilidad atmosférica gracias a la influencia de un anticiclón sobre Europa. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos despejados o con intervalos de nubes altas en la mayor parte del país, con un ascenso generalizado de las temperaturas.

Las máximas subirán de forma notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia, mientras que se superarán los 30 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en el valle del Ebro. Solo en el litoral cantábrico y levantino las temperaturas se mantendrán más estables. También se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas Canarias más orientales.

En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable en el interior, mientras que en los litorales del Mediterráneo y del suroeste será más intenso y en régimen de brisas. Soplará del este en el Cantábrico y en Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes.