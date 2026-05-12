Mabel Cupet Sevilla, 12 MAY 2026 - 11:26h.

Las piezas robadas poseen un valor sentimental incalculable ya que ha sido entregadas durante décadas por fieles y familias del barrio

La investigación se encuentra en manos de la Policía Científica, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del robo

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La indignación y la preocupación se han apoderado del barrio malagueño de El Palo después de que la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, hiciera público el robo de varias joyas pertenecientes a la imagen de la Virgen y el Divino Infante. El suceso, ocurrido durante la mañana del 11 de mayo en el interior de la iglesia de la Hermandad, ha provocado una profunda tristeza entre vecinos, hermanos y devotos, que consideran estas piezas parte fundamental del patrimonio sentimental y religioso del barrio.

Según ha informado oficialmente la corporación a través de un comunicado, dos individuos accedieron al templo aprovechando el horario habitual de apertura para la celebración de la misa. Una vez en el interior de la iglesia, los autores del robo lograron sustraer diversas joyas que portaban tanto el Divino Infante como la imagen de Nuestra Señora del Rosario.

Un patrimonio cargado de valor sentimental

La noticia ha causado un fuerte impacto, especialmente por el valor simbólico y emocional de las piezas desaparecidas. Desde la Hermandad han insistido en que muchas de las joyas robadas habían sido entregadas durante décadas por fieles y familias del barrio como muestra de fe, agradecimiento y devoción hacia la Virgen y el Niño Jesús.

“Las piezas robadas poseen un valor sentimental incalculable para nuestra hermandad y para tantos fieles que, a lo largo de los años, las ofrecieron como muestra de amor, fe y devoción”, señala el comunicado difundido por la corporación religiosa.

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Investigación abierta

Aunque por el momento no se ha concretado el valor económico de las joyas sustraídas, entre los hermanos existe la sensación de que la pérdida va mucho más allá de lo material. Muchas de estas piezas estaban ligadas a promesas personales, recuerdos familiares y momentos importantes de la vida de numerosos vecinos de El Palo, un barrio históricamente marcado por una intensa tradición religiosa y marinera.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Hermandad actuó con rapidez y presentó de inmediato la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, puso a disposición de los investigadores todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el templo, además de un inventario detallado con las joyas desaparecidas.

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Actualmente, la investigación se encuentra en manos de la Policía Científica, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el robo.

Preocupación por la seguridad

La corporación religiosa también ha querido trasladar públicamente el malestar existente entre sus miembros por la situación de seguridad que rodea a la imagen de la Patrona. En el mismo comunicado, la Hermandad asegura haber informado a su Director Espiritual de la “profunda preocupación” existente debido a que no es la primera vez que Nuestra Señora del Rosario sufre actos vandálicos, robos o desperfectos.

Este nuevo episodio ha reabierto el debate interno sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección dentro del templo y sobre la ubicación actual de la imagen, una cuestión que ya venía generando inquietud entre hermanos y devotos desde hace tiempo.

Un símbolo muy querido en el barrio

La Virgen del Rosario ocupa un lugar central en la vida religiosa y sentimental de El Palo. Cada año, cientos de vecinos participan en sus cultos, procesiones y celebraciones, manteniendo viva una devoción transmitida de generación en generación. Por ello, el robo ha sido vivido por muchos como un ataque directo a uno de los símbolos más queridos e identificativos del barrio.

Pese al dolor provocado por el robo, la Hermandad ha querido enviar un mensaje de serenidad y esperanza a toda la comunidad cristiana. “Vivimos estos hechos con enorme tristeza, pero también con la serenidad y esperanza que nos otorga nuestra fe”, recoge el comunicado.

El barrio, pendiente de la investigación

La corporación ha pedido además a todos sus hermanos y devotos una oración “por el pronto esclarecimiento de lo sucedido” y para que Nuestra Señora del Rosario “continúe protegiendo a su pueblo de El Palo bajo su bendito amparo”.

Mientras la investigación policial continúa abierta, el barrio permanece pendiente de cualquier avance que permita recuperar unas joyas que representan mucho más que un valor económico.