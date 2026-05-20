Mabel Cupet Sevilla, 20 MAY 2026 - 12:55h.

Unos 500 vecinos de Venta Baja y Puente Don Manuel dependen ya de camiones cisterna para poder beber y cocinar

El Ayuntamiento mantiene la alerta a la espera de nuevos análisis que confirmen si se trata de una contaminación real o de un posible error de laboratorio

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La tranquilidad habitual del municipio de Alcaucín, en la Axarquía malagueña, se ha visto alterada tras la activación de una alerta sanitaria que ha obligado a prohibir el consumo de agua del grifo en varias zonas del término municipal. El Ayuntamiento emitía el pasado lunes 18 de mayo un bando urgente después de que una analítica detectara una posible presencia de metales pesados en el suministro procedente del depósito de El Cerro.

La medida afecta a los vecinos de Venta Baja y Puente Don Manuel, donde residen en torno a 500 personas que no pueden utilizar el agua del grifo para beber, cocinar ni preparar alimentos hasta nuevo aviso. La decisión se ha adoptado de manera preventiva mientras se aclara el origen de la incidencia detectada en los análisis.

Agua solo para usos de higiene y limpieza

Según ha informado el Consistorio, el suministro no se considera, por el momento, apto para el consumo humano, por lo que su uso queda restringido exclusivamente a tareas de higiene personal, limpieza doméstica o usos no alimentarios. La recomendación ha sido trasladada a la población junto con la petición de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Desde el área de Sanidad se ha propuesto declarar oficialmente el agua como “no apta para el consumo humano” de forma cautelar, a la espera de confirmar si los resultados responden a una contaminación real o a una posible desviación o error en el proceso de análisis.

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Para garantizar el abastecimiento básico, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo de emergencia de reparto de agua mediante cubas de agua potable a los vecinos afectados, para asegurar que la población disponga de agua segura para consumo mientras continúan las comprobaciones técnicas.

Llamamiento a la calma y seguimiento de los análisis

El Consistorio ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia y evitar la alarma innecesaria. Fuentes municipales han precisado que se está a la espera de nuevos resultados de laboratorio que permitan confirmar la naturaleza exacta de la incidencia detectada.

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“Estamos esperando los resultados para comprobar si ha sido un error de laboratorio o si realmente existe presencia de metales pesados en el agua. En cuanto dispongamos de información definitiva, recomendaremos a la población las medidas a seguir”, han señalado desde el Ayuntamiento de Alcaucín.

El equipo de gobierno ha subrayado que se mantiene en contacto permanente con los organismos competentes y que se irá informando puntualmente a los vecinos de cualquier novedad relevante. Mientras tanto, el bando municipal continúa vigente y la red de abastecimiento afectada permanece bajo vigilancia.

Un servicio esencial bajo control preventivo

La situación ha cogido desprevenidos a los vecinos de las zonas afectadas que esperan que todo se deba a un fallo ya que consideran que el agua del municipio es muy buena.

El Ayuntamiento ha reiterado su agradecimiento por la colaboración ciudadana y ha pedido comprensión ante las molestias ocasionadas, insistiendo en que la prioridad es garantizar la seguridad del agua de consumo.