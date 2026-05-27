Carlos Plá Valencia, 27 MAY 2026 - 16:31h.

La menor de 16 años alertó al director del centro de lo ocurrido y este consiguió evitar que el individuo huyera reteniéndolo junto a varios obreros

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Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a un hombre de 38 años acusado de agredir sexualmente a una menor a la salida de un colegio.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de mayo de 2026, sobre las 13:20 horas, cuando una alumna de 16 años alertó al director de su centro escolar de que un individuo la había abordado en la puerta del colegio y le había realizado tocamientos y besado en la cara.

Tras recibir la descripción facilitada por la menor y por otra alumna que presenció los hechos, el director del centro salió en busca del sospechoso, logrando localizarlo en el interior del recinto. Al percatarse de su presencia, el individuo trató de huir a pie, siendo retenido con la colaboración de varios trabajadores de una obra cercana hasta la llegada de los agentes.

Una vez en el lugar, la patrulla procedió a la identificación del hombre y, durante la intervención, este reconoció los hechos, manifestando que pensaba que la joven era mayor de edad. Por tales motivos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de una agresión sexual.

La menor fue atendida y acompañada en todo momento por personal docente del centro mientras los agentes realizaban las diligencias oportunas para su posterior puesta a disposición judicial.