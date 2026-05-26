El relato policial afirma que fue una pareja de viandantes la que detuvo a una patrulla policial y les alertó de lo ocurrido

La familia de la niña ha presentado una denuncia contra el dramaturgo

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MadridLa Policía Local de Madrid ha detenido al director y dramaturgo Ramón Paso por agresión sexual a una menor de 15 años en el Paseo del Prado de Madrid. El hombre ya tiene abierta otra causa por violencia sexual sobre otras mujeres, según informa 'El Mundo'.

Los agentes detuvieron a Ramón Paso en las inmediaciones del Paseo del Prado y se identificó como su profesor de teatro. Después lo trasladaron a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. La familia de la niña ha presentado una denuncia contra el dramaturgo.

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Una pareja vio al hombre tocar las piernas de la niña en plena calle

El relato policial afirma que fue una pareja de viandantes la que detuvo a una patrulla policial y les alertó de que habían visto a un adulto en actitud sospechosa con una chica que parecía menor. Destacaron que el hombre estaba tocando en las piernas a la chica, que había llegado a sentarla en sus piernas y que le había dado besos.

Con todos los detalles, los agentes interceptaron a Paso y lo detuvieron. Él reconoció los hechos pero dijo que la chica era su alumna de clase de teatro y que habían acudido al centro de Madrid "para dar una vuelta" y comprar un libro después de que la menor tuviese un problema con un compañero del colegio.

La niña dijo en un principio que "la estaba consolando"

El detenido también reconoció haber sentado a la menor sobre sus piernas en un banco pero aseguró que lo hizo para evitar que se manchara la ropa. La joven también dio la misma versión tras afirmar que un compañero suyo del colegio le tocó los pechos, se marchó y decidió quedar con el docente. Según fuentes policiales, la joven reconoció los tocamientos denunciados por los testigos, aunque afirmó que el hombre "la estaba consolando".

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Una vez en dependencias policiales, los agentes contactaron con los padres de la chica y se sorprendieron porque no sabían que su hija estaba con él. La niña acabó reconociendo que sí había mantenido relaciones con el dramaturgo y los progenitores presentaron una denuncia por estos hechos. Los agentes intervinieron el teléfono del dramaturgo para continuar con la investigación.

La edad mínima para dar consentimiento para tener relaciones sexuales es los 16 años, por lo tanto el detenido se podría enfrentar a penas de prisión de dos a seis años, según el artículo 181 del Código Penal.

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Fue denunciado por 14 mujeres por presuntos delitos sexuales

En 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid denunció al dramaturgo por presuntos delitos sexuales contra varias víctimas de entre 18 y 25 años. Una de las denunciantes tenía 14 años cuando se produjo la agresión. Todas las agresiones de diferente intensidad se produjeron entre 2018 y 2023.

Cuando el ministerio público interpuso la denuncia tras tomar declaración a las 14 mujeres, el también guionista se encontraba en plena promoción de una nueva obra teatral en Madrid. Tras hacerse público el proceso judicial, el Teatro Infanta Isabel suspendió las funciones, a una semana apenas del estreno.