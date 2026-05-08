Los sanitarios que trataron al menor no vieron en estos signos indicios de violencia y, por tanto, no activaron el protocolo

La madre del bebé maltratado y abusado sexualmente en Barcelona buscó en Google "mi pareja no trata bien a mi hijo"

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El bebé de un mes presuntamente maltratado por sus padres, ya presentaba un hematoma en la "zona escrotal", otro hematoma facial y una fisura anal cuando visitó el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el 7 de marzo por "irritabilidad y taquicardia", hechos por los que la Consejería de Salud investiga a Sant Joan de Déu y la Audiencia de Barcelona mantiene al padre en prisión preventiva, pero ha dejado libre a la madre.

Los sanitarios que trataron al menor no vieron en estos signos indicios de violencia y, por tanto, no activaron el protocolo. Los médicos aceptaron el relato de la madre del pequeño, enfermera, que explicó que los hematomas genitales eran por una bolsa de orina que le colocaron en el Hospital del Mar.

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Sospecha de maltrato infantil

El niño, que nació el tres de febrero, fue llevado el 10 de marzo por sus padres al Hospital de Sant Pau, derivado del CAP Roger de Flor, que relacionó el hematoma en la mejilla y en la zona genital con una posible enfermedad de la sangre, donde le hicieron una analítica que salió "normal" y en donde "se apreciaron nuevos hematomas", según recoge el auto.

Aun así, tampoco se activó el protocolo de violencia infantil. Fue en una nueva visita a Sant Pau, el 16 de marzo, en la que los sanitarios apreciaron la fractura de fémur y lo derivaron al Hospital Vall d'Hebron ante la sospecha de maltrato infantil.

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Antes de este día, ninguno de los centros desconfiaron de los hematomas que tenía el bebé, ni de las fisuras anales. Todos creyeron a la madre, que explicó que los hematomas se debían a una bolsa de orina que le habían colocado en el Hospital del Mar, a donde lo llevó porque tosía y "le faltaba el aire", ante la sospecha de que podía ser una infección de orina, en el Mar le colocaron esa bolsa.

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El padre continúa en prisión

El padre, por ahora, continuará encarcelado, al existir "indicios sólidos de comisión de un delito de maltrato habitual y de uno o varios delitos de lesiones". Sin embargo, al entender de los magistrados, "son más dudosos los indicios existentes en relación con el delito de agresión sexual" con penetración.

Esta percepción difiere de las conclusiones de las pediatras que atendieron al bebé en Vall d'Hebron, especialistas en violencia infantil, quienes vieron las lesiones anales "compatibles" con una agresión sexual con penetración.

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Tanto el informe médico forense como la prueba pericial conjunta con la pediatra de Vall d'Hebron que atendió al bebé concluyeron, según precisa la Audiencia, que el menor presentaba distintas lesiones, algunas de ellas evolutivas, es decir, antiguas, tanto en el cuerpo como en la zona genito-anal, lo que, a su entender, era "altamente sugestivo de etiología traumática no accidental".