La Audiencia de Valencia acepta la personación de Carlos Mazón en la causa de la DANA

La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado la personación de Mazón en la causa a pesar del primer rechazo de la jueza

Carlos Mazón, tras el rechazo a su personación en la causa de la DANA: "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia"

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La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Mazón contra la desestimación de la jueza de la DANA de personarse en el procedimiento.

Así, la Audiencia admite su personación en la causa al amparo del artículo 118 bis de la Lecrim para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" del aforado, puesto que es diputado.

Mazón, sobre el primer rechazo de la jueza a su personación

Esta decisión se conoce meses después de que Mazón asegurase que iba a analizar con su abogado el primer rechazo de la jueza a su personación en la causa. Feijóo, por su parte, confesó que se alegraba de que ya no se le estuviese investigado. En declaraciones a la prensa, el exlíder valenciano explicaba que había solicitado personarse en el procedimiento con el objetivo de defender sus intereses, asegurando que quería analizar diligencias que se seguían practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal superior.

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La jueza rechazó con mucha rapidez su solicitud, algo que Mazón intentó esquivar frente a la prensa afirmando que lo investigaría junto a su abogado: “Pues fenomenal, ya quedo fuera del proceso, ya para siempre”, decía. Instantes antes de conocer esta primera decisión de la jueza, argumentaba su personación para saber si se le “seguía investigado o no”, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara imputarlo alno ver indicios de delito en su actuación.