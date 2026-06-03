Carlos Plá Valencia, 03 JUN 2026 - 12:38h.

El ayuntamiento de la localidad valenciana estudia emprender acciones legales contra los responsables del club y ha trasladado a la Fiscalía de Menores la celebración de este espectáculo erótico

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La celebración del campeonato de liga y el ascenso de categoría de uno de los equipos juveniles del club de Fútbol Base Bonrepós i Mirambell de Valencia ha provocado una gran polémica después de que haya trascendido la contratación de una stripper y un espectáculo erótico en el que participaron los adolescentes, muchos de ellos menores de edad.

La fiesta tuvo lugar el pasado 16 de mayo en el campo de fútbol municipal con la consiguiente indignación del ayuntamiento de la localidad que estudia emprender acciones legales contra el club y que ya ha trasladado a la Fiscalía de Menores lo sucedido. "En cuanto tuvimos conocimiento lo enviamos a la Fiscalía para que investigara lo sucedido y nosotros también hemos iniciado una investigación a través de la Policía Local", afirma Raquel Ramiro, alcaldesa de la localidad, que lamenta que "un club que trabaja bien y nuestro pueblo se vea envuelto en este desagradable incidente por la involución de los seres que están detrás de ello".

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Nada más conocer lo sucedido, el consistorio convocó una reunión con los responsables del club para exigir responsabilidades. "El presidente y la secretaria, que es su mujer, y que son padres de unos de los chicos del equipo, han dimitido. Además, el entrenador que contrató a la chica, hemos exigido que no pueda volver a las instalaciones municipales. Salió ese mismo día y que no vuelva", ha afirmado la alcaldesa.

Espectáculo erótico

Tras conseguir la victoria en el campeonato de liga, el club organizó una cena para jugadores y padres en el campo de fútbol municipal. Durante la celebración, según ha podido saber el consistorio, el entrenador del equipo comunicó a algunos padres que tenía una sorpresa. Minutos más tarde llegó a las instalaciones municipales una stripper que ofreció un espectáculo erótico a todos los presentes, incluidos los integrantes del equipo de fútbol, muchos de ellos menores de edad.

Desde la entidad deportiva han emitido un comunicado en el que aseguran que el F.B. Bonrepós i Mirambell "no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores".

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El club ha iniciado una investigación interna y ha solicitado información a las personas responsables de la actividad tomando medidas cautelares con el presunto organizador de la celebración. "El club se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan", explican en el comunicado, en el que aseguran que "el club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".