Multitudinaria pelea entre juveniles en el fútbol base de Granada: incluso las madres saltaron al campo

La familia del juvenil del Arenas de Armilla agredido ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

Dantesco espectáculo en el futbol base andaluz. Una multitudinaria pelea, con padres y madres saltando al campo, ha provocado un bochorno generalizado este sábado durante el partido que enfrentó al Güéjar Sierra y al Arenas de Armilla en la cuarta categoría andaluza. De acuerdo a las imágenes difundidas en primicia por 'Radio Marca Granada', varios jugadores comenzaron a encararse desatándose una tangana que terminó con uno del Arenas rodando por el césped mientras el capitán del Güéjar Sierra le propinaba patadas y un puñetazo al levantarse.

La madre del jugador del Arenas agredido habría entrado al campo desde la grada para defender a su hijo, provocando la reacción de la madre del agresor a su vez, que también estaba presente.

El jugador del Arenas presentó lesiones en espalda, cuello y cabeza y acabó siendo trasladado a un centro médico. El árbitro también tomó nota del acceso de "varios aficionados del equipo local al terreno de juego corriendo hacia la zona de vestuarios".

Una vez allí "se formó un tumulto de jugadores, cuerpos técnicos y público". Al final el árbitro acabó expulsando precisamente al jugador agredido en el Arenas por "sujetar por los brazos a una aficionada que se dirigía hacia él con ánimo de confrontación, tirándola al suelo", y por defender a su madre.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió al campo de fútbol municipal El Calar de Güéjar Sierra ya con ambos equipos en sus respectivos vestuarios. Los agentes, no obstante, comunicaron al árbitro que no podían garantizar la seguridad de todos los allí presentes durante el tiempo que restaba de partido y, tras comunicarlo a los delegados respectivos, todos acordaron la suspensión. La delegación granadina de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) estudia lo acontecido.

La familia del juvenil del Arenas de Armilla agredido denunció los hechos ante la Guardia Civil. En declaraciones al diario Ideal, el padre del joven agredido es claro: "¿Qué deben hacer un padre y una madre cuando ven a su hijo tirado en el suelo mientras lo patean como si fuese una piedra y con riesgo de que lo maten? Entiendo que no podamos intervenir al tratarse de menores de edad, pero qué menos que poder acudir a socorrerlo", sostiene el progenitor del '23' del Arenas. "Durante el encuentro, mi hijo ya recibió intentos de agresión. En uno de ellos, se rebeló y empujó al '99', pero en ningún momento lo golpeó. Ahí fue cuando empezó todo. Lo único que queremos es que el '99' no vuelva a jugar. No merece pisar un campo. Si sus patadas hubiesen sido en el cuello, estaríamos en el tanatorio ahora", reclama, al tiempo que también señala los insultos e intentos de agresión de la familia del joven agresor.

La versión de los clubes

"No fue una pelea, sino una agresión a un jugador nuestro que además es árbitro de parte de otro al que ya eché de la cantera del Arenas por robar incluso; y encima al nuestro lo expulsaron por defender a su madre luego. Acabó en el hospital y de hecho tuvo que volver este domingo por la mañana. Lo demás, entre padres, fue a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados", censura el coordinador de las categorías inferiores del Arenas, Manuel Ayuso, según publica el Diario Montañés.

"Consideramos fundamental que se tenga en cuenta que el Arenas fue parte afectada en el altercado. Nuestra entidad siempre ha mantenido una línea de actuación basada en el respeto, la deportividad y la convivencia dentro y fuera del terreno de juego", aseveró el club armillero en una nota.

El presidente del Güéjar Sierra, Francisco Castro, también se muestra "en contra de lo sucedido". "Tomaremos medidas con nuestros jugadores porque lo que pasó fue una lástima. Nuestro capitán es muy bueno jugando, pero nos dice que recibió un bofetazo previo aunque a todos nos sorprendiera su reacción luego", esgrime, aclarando no obstante que "la primera madre que entró luego al terreno de juego fue de un jugador del Arenas".