Carlos Plá Valencia, 04 JUN 2026 - 15:34h.

Los detenidos mostraron sus genitales y comenzaron a masturbarse delante de un niña, en el primero de los casos, y ante varios menores en un parque de Valencia

El pedófilo detenido en Azpeitia era un médico jubilado de 71 años que guardó más de 110.000 archivos pornográficos

Compartir







En menos de un día, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres acusados de exhibicionismo en Valencia.

La primera detención se produjo el día 1 de junio a las 19,45 horas. Una patrulla acudió a la céntrica avenida Fernando El Católico tras recibir la llamada de un hombre denunciando que un individuo se había masturbado delante de una menor que se encontraba sentada en la parte posterior de un vehículo y había acercado los genitales a la ventana del coche. La madre que se encontraba en el asiento delantero del vehículo avisó a su marido de lo que había ocurrido.

Los agentes tras recorrer la zona, localizaron al individuo, un hombre de 40 años, cerca del centro comercial Nuevo Centro.

Segunda detención

Menos de 24 horas después, otro individuo de 30 años fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en un parque de la calle Pelayo de Valencia.

Los agentes acudieron al lugar, después de que varios menores denunciaran que un hombre que estaba tras unos setos les había enseñado los genitales y había comenzado a masturbarse delante de ellos.

Penas de prisión

El exhibicionismo está tipificado en el Código Penal español como un delito contra la libertad sexual. Consiste en realizar actos obscenos para obligar a mirarlos a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En estos casos, no es necesario que exista contacto físico ni ninguna acción directa sobre la víctima.

Si el exhibicionismo se produce sin que haya menores ni personas vulnerables presentes, no constituye un delito penal. En esos casos, se sanciona por la vía administrativa (Ley de Seguridad Ciudadana) con una multa económica que suele rondar los 600 euros.

El exhibicionismo se castiga con penas de prisión de 6 meses a 1 año, o con una multa de 12 a 24 meses.