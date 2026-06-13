La trifulca, que dejó a una mujer también herida en una pierna, se produjo en un local de la calle Vicario José Ramón en Valencia

El que abrió fuego con un fusil, de 37 años, fue encontrado inmovilizado por los otros dos, con la cara ensangrentada

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ValenciaUn altercado entre compañeros de piso acabó este 12 de junio por la noche con uno disparando a los otros dos primero y después recibiendo una paliza por parte de ambos. Los tres fueron detenidos en un bar de Valencia.

Así lo han apuntado fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional a Europa Press, tras unos hechos que ocurrieron en un local ubicado en la calle Vicario José Ramón de la capital.

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Uno de los arrestados, de 37 años, abrió fuego con un fusil de cerrojo con mira telescópica que había sido sustraído este 2026 en un pueblo de Toledo. Aunque el tiro no alcanzó a ninguno de los otros implicados.

Lo redujeron a golpes y una mujer resultó herida en una pierna

Lo que sí motivó fue la reacción inmediata de los dos, de 39 y 29 años. Se abalanzaron contra el presunto autor del disparo y comenzaron a golpearle hasta dejarlo inmovilizado en el suelo.

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Cuando llegaron los agentes al negocio, se encontraron precisamente esa escena: el hombre estaba retenido con la cara ensangrentada. Fue detenido por tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

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En cuanto a los otros dos que le agredieron, se les acusa de un delito de lesiones, según han precisado las mismas fuentes. En el lugar se hallaron 14 proyectiles del mismo calibre.

Además, una mujer resultó herida en una pierna después de que explotara el vidrio de un ventanal en el que impactó la bala. Fue asistida por los servicios sanitarios desplazados hasta allí.