Carlos Plá Valencia, 18 JUN 2026 - 04:30h.

Las terapias asistidas por perros junto a profesionales sanitarios contribuyen a mejorar el estado físico y emocional de personas mayores afectadas por el aislamiento tras la pérdida de lazos sociales

El Hospital de Bellvitge de Barcelona incorpora terapia asistida con perros para tratar la salud mental

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200 ancianos de 10 residencias valencianas, la mayoría afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024, van a recibir la "Visita del Dog-tor". Una iniciativa impulsada por la Fundación Acavall, en colaboración con la Fundación Royal Canin para los próximos dos años. "Queremos estar presentes en muchas residencias, estar siempre presentes y que las administraciones locales y las propias residencias se impliquen", explica Nazaret Hernández, presidenta de la Fundación Acavall.

El objetivo de este programa de intervención asistida con perros no es otro que mejorar el bienestar general de las personas mayores. "Es una terapia maravillosa para los ancianos que están en residencias que se encuentran en muchos casos en situación de vulnerabilidad, afectados por el aislamiento por la pérdida de lazos sociales. El impacto que tiene es significativo sobre su estado emocional y físico", asegura.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad y el aislamiento social son factores de riesgo cruciales para las afecciones de salud mental en etapas posteriores de la vida. El proyecto "La visita del Dog-tor" busca apoyar a estas personas mayores con intervenciones asistidas por perros. "Es una cuestión de ciencia. Está confirmado que la involucrar a animales en contextos terapéuticos facilita y mejora el trabajo de los profesionales sanitarios como psicólogos y terapeutas ocupacionales", afirma Nazaret Hernández, que "se dispara la motivación de las personas mayores y eso tiene la capacidad de transformar su situación".

A cada sesión acuden dos perros, un guía canino y un profesional sanitario y se diseña teniendo siempre en cuenta las necesidades concretas de los asistentes y en coordinación con el equipo de la residencia. "Son perros entrenados a los que les gustan las personas y jugar con ellos. Aunque hay que dejar claro que el perro no es el terapeuta, es el profesional en que se encarga de atender a las personas, pero sí que facilita su labor animando a los pacientes a que se involucren en juegos, en el cuidado de los animales y, en definitiva, mejorando su estimulación".

"Los perros pueden hacer un mundo mejor para las personas"

En palabras de la directora de Corporate Affairs de Royal Canin, Mª Ángeles Toscano, "estamos muy ilusionados de arrancar esta nueva colaboración con la Fundación Acavall, ya que este proyecto es el ejemplo perfecto de cómo los perros realmente pueden hacer un mundo mejor para las personas". "Poder apoyar a las personas mayores que participarán en estos talleres es un privilegio y ver a estos perros en acción es realmente emocionante", añade.

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La Fundación Acavall es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la autonomía personal, la inclusión social y la calidad de vida de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Con más de 18 años de experiencia en terapias, educación y ocio asistido con animales, cuentan con un equipo interdisciplinar de profesionales y animales rigurosamente seleccionados y cuidados para garantizar el máximo impacto positivo y el respeto al bienestar animal.

"En Fundación Acavall tenemos una amplia experiencia en intervenciones asistidas con animales y trabajamos cada día para que más personas tengan acceso a este tipo de terapias y sus beneficios. Y creemos que con la ayuda de la Fundación Royal Canin vamos a dar un paso más con un colectivo que sin duda necesita de todo nuestro apoyo", señala Nazaret Hernández.