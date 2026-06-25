Carlos Plá Valencia, 25 JUN 2026 - 13:09h.

Un creador de contenido ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram denunciando el comportamiento de usuarios de motos de agua con los cetáceos que pueblan las costas de Alicante

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"Cuando en el mismo vídeo aparecen delfines y una moto de agua no puede salir nada bueno", así presenta @jc.sub, instructor de buceo y creador de contenido relacionado con el mar, una terrible escena que ha grabado en una cala de Torrevieja (Alicante).

En el vídeo se ve cómo una pareja subida a una moto de agua acecha y acosa a un grupo de delfines a unos metros de playa. "Hemos tenido un encuentro brutal con delfines y a la vez demasiado triste", lamenta. En la imagen, grabada desde la costa, la moto va detrás de unos delfines, que suelen frecuentar la zona, molestando y acosando a los animales. "Si eres un cocoliso como éstos te pones a perseguirlos, a cruzarte y a hacer todas esas barbaridades que están haciendo", denuncia.

La publicación ha generado decenas de comentarios de usuarios que critican el comportamiento de muchos usuarios de motos acuáticas, no solo con animales. "Es muy desagradable el poco respecto de algunas personas", lamenta una seguidora, mientras que otra afirma que "deberían de prohibir las motos de agua".

Mantener la distancia con los cetáceos

Las costas de Alicante se han convertido en una zona habitual de paso de cetáceos, tanto delfines como enormes ballenas. Estas últimas se dejan ver a pocos metros de la costa del norte de la provincia en localidades como Denia o Jávea.

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Para poder disfrutar de estos increíbles animales, @jc.sub recuerda que "si te encuentras con un grupo de cetáceos tienes que estar a una distancia de 500 metros", explica, y para aquellos que navegan en moto de agua o lancha recomienda que apaguen los motores "y os quedáis a disfrutarlos porque los que estamos en la costa os estamos viendo".

Este amante del mar explica que "ya no quiero hacer más vídeos polémicos, pero la gente me obliga a esto", y es que en su cuenta denuncia diferentes comportamientos que ponen en peligro a animales acuáticos y el ecosistema marino.