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Valencia
Accidente

Una joven cae a una lavandería tras ceder el suelo de su piso en Benetússer, Valencia

Ambulancia del SAMU de la Generalitat Valenciana
La mujer tuvo que ser atendida en el lugar y trasladada al hospital. Europa Press
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Una joven de 25 años ha sufrido un politraumatismo al caer a un bajo comercial en el que hay una lavandería desde la planta superior tras ceder el piso de su vivienda donde parecía que se estaba haciendo alguna obra o reforma, según han informado el Consorcio de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar sobre las 22.15 horas de este domingo en la Avenida Alfafar de la localidad valenciana de Benetússer. Al parecer, una mujer se había caído al interior de un bajo comercial desde la planta superior, donde parecía que estaban haciendo alguna obra. Cedió el pisó y la mujer cayó al establecimiento desde una altura de más de tres metros.

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Hasta la zona acudió una dotación de bomberos y el sargento que ayudaron a medios sanitarios y a la Policía Local, asegurando el lugar de trabajo para que se pudiera atender a la mujer.

El equipo médico de SAMU desplazado atendió a la víctima, una joven de 25 años, que presentaba politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital Doctor Peset de València.

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