Carlos Plá Valencia, 29 JUN 2026 - 11:31h.

La joven de 25 años, que tuvo que ser trasladada al hospital, cayó desde una altura de más de tres metros al ceder el suelo por unas obras que estaba realizando en su vivienda

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Una joven de 25 años ha sufrido un politraumatismo al caer a un bajo comercial en el que hay una lavandería desde la planta superior tras ceder el piso de su vivienda donde parecía que se estaba haciendo alguna obra o reforma, según han informado el Consorcio de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar sobre las 22.15 horas de este domingo en la Avenida Alfafar de la localidad valenciana de Benetússer. Al parecer, una mujer se había caído al interior de un bajo comercial desde la planta superior, donde parecía que estaban haciendo alguna obra. Cedió el pisó y la mujer cayó al establecimiento desde una altura de más de tres metros.

Hasta la zona acudió una dotación de bomberos y el sargento que ayudaron a medios sanitarios y a la Policía Local, asegurando el lugar de trabajo para que se pudiera atender a la mujer.

El equipo médico de SAMU desplazado atendió a la víctima, una joven de 25 años, que presentaba politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital Doctor Peset de València.