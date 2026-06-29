Efectivos de Francia y Estados Unidos apoyaron a los rescatistas venezolanos para lograr salvar a ambos en La Guaira, "zona de desastre" del doble seísmo

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Continúa sin descanso la búsqueda de supervivientes atrapados bajo los escombros tras el devastador doble terremoto que el pasado miércoles sacudió a Venezuela. Aunque las probabilidades de supervivencia enfrentan ya una situación absolutamente crítica, y mientras el balance de víctimas sigue aumentando, los efectivos de los equipos de rescate encuentran aliento en imágenes para la esperanza como la de un padre y su hijo que pudieron ser rescatados con vida en La Guaira, el estado más afectado por los seísmos, tras cuatro días bajo los escombros.

Como ellos, este fin de semana ha sido rescatada una treintena de personas, asistidas y llevadas a los hospitales para su emotivo reencuentro con sus familiares en lo que se considera un pequeño milagro en medio de la tragedia.

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Horas críticas para el rescate de supervivientes tras el doble terremoto de Venezuela

"Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida", ha señalado la presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmando que el fin de semana se rescataron exactamente a 33 supervivientes.

Todos ellos, explicó, fueron ubicados “gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país”.

“Desde el primer minuto”, ha incidido Delcy, los equipos de rescate venezolanos trabajan de manera ininterrumpida, apoyados por equipos internacionales y unidades caninas que se han sumado a las tareas de rastreo en el terreno.

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La llegada de distintos especialistas desde el exterior ha renovado las expectativas de la población afectada: "A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza", ha destacado la presidenta al cargo.

En ese sentido, ha incidido también en que “nadie está solo” en La Guaira, la calificada como “zona de desastre”, siendo la más afectada por el doble terremoto, donde se multiplican los esfuerzos para buscar a los desaparecidos y encontrar supervivientes.

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"Nuestra Fuerza Armada está participando en la clasificación de la ropa, alimentos y medicamentos para ser distribuidos a los diferentes refugios, hospitales y comedores en un esfuerzo extraordinario y mancomunado", ha señalado Delcy.

Milagroso rescate de un padre y su hijo en La Guaira

En una carrera contra reloj, La Guaira lucha también por recuperarse de los devastadores efectos del doble seísmo, que solo en este estado provocaron gravísimos daños en 280 edificios, entre ellos ocho hospitales y 20 centros comerciales.

"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha explicado Delcy Rodríguez.

Allí, bajo los escombros, equipos especializados de Francia y Estados Unidos, prestando su soporte y su experiencia a las unidades venezolanos, lograron milagrosamente el rescate de un padre y su hijo tras cuatro días atrapados bajo los escombros.

Con claros signos de agotamiento y en momentos críticos para su supervivencia, los efectivos que les salvaron la vida se fueron abriendo paso entre los enormes bloques de hormigón asegurando poco a poco el espacio para poder alcanzarlos. Primero consiguieron llegar hasta el menor, siendo que minutos después sacaban también con vida y consciente a su progenitor.

Tras alcanzarlos, ambos fueron inmovilizados, trasladándolos a unidades médicas para una primera asistencia inmediata antes de desplazarlos hasta un hospital.