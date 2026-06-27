Carlos Plá Valencia, 27 JUN 2026 - 14:18h.

El autor del robo fue grabado por una cámara de seguridad cuando entraba al patio de la vivienda y sacaba al loro de la jaula para llevárselo

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La familia de Pongo, un loro de frente roja pide ayuda para localizar al ladrón del ave. El sospechoso fue grabado por una cámara de seguridad cuando se llevaba al loro de su jaula. Una grabación, en la que se ve la cara del hombre, y que ha sido publicada en redes sociales para pedir ayuda para localizar al hombre y poder recuperar el ave.

El animalista e influencer Javier Sánchez ha compartido la escena en su cuenta de Instagram @kompatas_by_vidanimal. En el vídeo se ve al ladrón accediendo al patio de la vivienda, situada en la pedanía ilicitana de Torrellano (Alicante) y sacando a la fuerza al loro de la jaula para llevárselo. En la grabación también se puede ver como a la salida de la casa hay un niño que acompaña al hombre y que le abre la puerta del patio para escapar.

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En la publicación, el influencer explica que el robo ya ha sido denunciado por los propietarios del animal y pide compartir la historia para identificar al ladrón. "Si sabes algo o puedes aportar información, contacta con Policía Local o SEPRONA", explica.

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"Estamos muy preocupados"

La propietaria de Pongo, Michelle ha publicado un comentario en la historia subida por Javier Sánchez asegurando que "estamos muy preocupados porque forma parte de nuestra familia desde hace años". La joven pide que "si alguien sabe algo o cree poder ayudarnos, por favor que me envíe un mensaje privado. Cualquier información puede ser importante".

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Al igual que el influencer, la dueña da las "gracias de corazón a todos los que estáis compartiendo esta publicación". Por el momento, no tienen pistas para identificar al ladrón, pero sí el apoyo de decenas de internautas que aseguran que van a estar atentos por si tratan de vender el loro a través de páginas especializadas en la red.

El robo de loros y aves exóticas es un delito que está proliferando en los últimos años debido al elevado precio que pueden obtener los ladrones por la venta de estas aves.