Carlos Plá Valencia, 03 JUL 2026 - 06:29h.

El poni fue sustraído de la finca de esta pareja neerlandesa el pasado lunes de madrugada, desde entonces no tienen ninguna noticia del animal

Piden ayuda para identificar al ladrón de Pongo, un loro robado de su casa en Torrellano, Alicante: "Estamos muy preocupados"

Compartir







Liesbeth y su marido llevan desde el pasado lunes moviendo cielo y tierra para localizar a Patrón, un pequeño poni de solo un año y medio de color blanco y marrón que les sustrajeron durante madrugada de ese día de su finca de Turís (Valencia). "Fui a ver a los caballos el lunes y encontré un agujero en la valla y El Patrón no estaba en su establo", cuenta Liesbeth Uithol, propietaria del poni, que explica que "se lo debieron llevar metiéndolo en un coche porque es muy pequeño y no necesitan un transporte especial para caballos".

Con una altura de solo 50 centímetros y un peso de 60 kilos, Patrón es todavía "un bebé" que no puede ser montado. "Seguro que tiene mucho miedo y está asustado porque está acostumbrado a nosotros, además tiene un hermano, otro poni que lo hecha mucho de menos", lamenta.

PUEDE INTERESARTE Los buitres atacan de nuevo en un pueblo de Valencia: matan a una oveja tras parir y se comen a su cría

Esta pareja neerlandesa, que vive en en el campo en Turís desde hace cuatro años, ha presentado una denuncia por el robo del animal ante la Guardia Civil. "No tenemos ni idea de para qué lo han robado. Un poni de estas características tiene un precio de unos pocos cientos de euros y no tiene un gran valor salvo para nosotros", asegura Lisbeth, que especula que "a lo mejor lo cogieron para que juegue con niños durante el verano".

1.000 euros de recompensa

Para tratar de recuperarlo se han movilizado en redes sociales y han ofrecido una recompensa de 1.000 euros para aquel que les ofrezca una pista que les permita llevarlo a casa de nuevo. "Hemos puesto la historia en redes sociales para que todo el mundo lo conozca, que sepa que ha sido robado y hacer más difícil su venta, aunque ya te digo que no tiene sentido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aún así Liesbeth insiste en que lo único que quieren es poder recuperar a Patrón. "No buscamos que las personas que se lo llevaron tengan ningún problema y están dispuestos a dejar la valla de su finca abierta para que si quieren dejarlo de nuevo puedan hacerlo de forma anónima".