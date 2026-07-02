Iván Sevilla 02 JUL 2026 - 05:30h.

La mascota de Mariano "estaba comiendo y salió volando" de una casa de la calle Virgen del Mayor Dolor en Huelva capital

"Estamos muy disgustados porque se la quiere, ojalá la recuperemos", desea la familia que dará 50 euros a quien se la entregue

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HuelvaUna ninfa blanca continúa perdida desde el 27 de junio, día que "se escapó" de una vivienda en Huelva capital. Los dueños del ave ofrecen recompensa por encontrarla. "Le tenemos cariño", admite Amor.

En conversación con Informativos Telecinco, la hermana de Mariano, quien cuida habitualmente del pájaro, ha reconocido que "como cualquier otra mascota se la quiere". Piden ayuda ciudadana para recuperarla.

Por eso, están compartiendo en redes sociales el caso de la desaparición de una ninfa "que aún no tiene nombre", pues todavía "es muy joven" y apenas lleva "dos meses" con esta familia onubense.

"Estaba comiendo y salió volando", explica Amor

"Es papillera y la está criando mi hermano como su primera mascota solo", nos asegura Amor. El animal "estaba comiendo y salió volando" en un momento dado, sin que Mariano pudiera "cogerla".

Ocurrió en un piso ubicado en la calle Virgen del Mayor Dolor en el barrio de Las Tres Ventanas de la ciudad onubense. Allí, donde estaba, aún mantienen abierta "su jaula en el balcón" por si la ninfa regresa.

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"Estamos muy disgustados, ojalá la encontremos", desea la hermana de Mariano y ruega que "si alguien la tiene, no se la quede porque es muy importante" para ellos. "Que se ponga en contacto con nosotros", pide.

Cualquier pista o dato que pueda facilitar su localización exacta puede comunicarse al teléfono 640080375. "Se pagarán 50 euros a quien la encuentre, la coja y la entregue", promete la familia del ave.

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Tiene un anillo identificativo en la pata izquierda

La cacatúa de plumaje blanco y alguna parte con tonalidad negra tiene en su pata izquierda un anillo identificativo de color verde con un código. Incluyendo su cola, mide entre 25 y 30 centímetros.

Un consejo que han dado a los propietarios de la ninfa es que tengan "las ventanas abiertas, ya que se desorientan a veces y luego vuelven de donde salieron al exterior".

Les recomiendan también "dejar un poco de comida, semillas y agua" por si acude a alimentarse e hidratarse, sobre todo "con estos calores" que están abrasando a gran parte de Andalucía estos días de verano.

Otra iniciativa que pueden llevar a cabo los dueños del ave es "salir a la calle, buscar por las inmediaciones, especialmente árboles, jardines y zonas donde estos animales tengan sitio para refugiarse" por si la avistan.