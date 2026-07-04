Carlos Plá Valencia, 04 JUL 2026 - 06:29h.

Estos asientos ergonómicos están concebidos para personas con parálisis cerebral que por sus características físicas especiales no pueden utilizar las sillas anfibias convencionales

La madre de Noa y Hugo, dos mellizos con parálisis cerebral, reclama al Ayuntamiento de Valencia más pasarelas en la arena para poder llevarlos a la playa

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Iván, un joven con parálisis cerebral, ha disfrutado de su primer baño seguro en la playa del Cabanyal de Valencia. Para zambullirse en el mar ha utilizado un prototipo de un sillón ergonómico que podrá adaptarse a las sillas anfibias de los puntos de asistencia al baño, que ya están operativos en cinco playas de Valencia.

Esta experiencia forma parte de un proyecto del Ayuntamiento de Valencia junto a ASPACE-AVACE y la empresa Kaldevi, que se ha materializado en el desarrollo de dos prototipos de asientos ergonómicos concebidos para personas con parálisis cerebral que por sus características físicas especiales no pueden utilizar las sillas anfibias convencionales que existen en el mercado. “Supone un gran avance para las personas con parálisis cerebral y sus familias, porque abre la puerta a que puedan disfrutar de los beneficios lúdicos, emocionales y terapéuticos que aporta el baño en el mar”, ha destacado María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

El objetivo de esta iniciativa es que ninguna persona tenga que renunciar a disfrutar del mar por una discapacidad o por un problema de movilidad y que puedan hacerlo con la tranquilidad de contar con un servicio seguro.

Programa de asistencia al baño

Con este proyecto, Valencia se convierte en la primera ciudad de Europa en probar un sillón para el baño adaptado de personas con parálisis cerebral. Un nuevo paso en el programa de asistencia al baño accesible de la ciudad, que comenzó a funcionar hace más de dos décadas y que se ha ido ampliando e innovando.

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Las playas de la ciudad cuentan con cinco puntos accesibles en las playas, tres en La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, que están operativos, desde el pasado 1 de junio, hasta el 15 de septiembre, y otros dos en las playas de El Saler y El Perellonet, que funcionan mediante cita previa desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Aquí los usuarios disfrutan del baño con acompañamiento de personal especializado. Además, estos puntos están equipados con pasarelas, vestuarios, zonas de sombra, sillas anfibias, grúas de transferencia y arneses, muletas de acceso al agua, pasarelas enrollables hasta la orilla, baños adaptados y otros equipamientos especializados para facilitar la entrada y salida del agua. "En 2025 se registraron 5.754 usos del servicio", destaca Mónica Gil, concejal de Playas de Valencia.