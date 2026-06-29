La Asociación Artrogriposis Múltiple Congénita destaca la importancia del deporte inclusivo la víspera del Día Mundial de esta afección

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La vocal y miembro de la junta directiva de la Asociación Artrogriposis Múltiple Congénita en España Carolina Navalón, primera mujer del país con esta afección que compite en paddle surf, ha afirmado que el deporte le ha "devuelto la vida", la víspera del Día Mundial de esta enfermedad rara que afecta a cerca de uno de cada 3.000 nacimientos.

El deporte acuático le ha ayudado a fortalecer la musculatura

Navalón ha asegurado que la actividad física resulta fundamental para las personas con discapacidad, movilidad reducida y fisiopatologías diversas, tras relatar su propia experiencia en el deporte adaptado y afirmar que este le ha devuelto la vida.

La representante de la entidad, que convive con una discapacidad del 65 % y movilidad reducida por pluripatologías, ha explicado los beneficios que le aporta la práctica semanal de CrossFit adaptado y su participación en competiciones de Stand Up Paddle.

Según ha indicado, las actividades al aire libre y el contacto con el entorno natural permiten conectar el cuerpo y la mente, lo que genera un impacto positivo que las encuestas cifran en un 73% de valoración favorable entre los deportistas con discapacidad. "El deporte me ha cambiado la vida. El deporte me ha devuelto la vida", manifestó.

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Navalón, diagnosticada también de Espondiloartritis Axial y Síndrome de Sjögren, ha manifestado que el deporte acuático le ha ayudado a favorecer una fisiología musculoesquelética severamente anquilosada. A pesar de acumular más de 30 cirugías en los pies y requerir prótesis para andar, ha conseguido reforzar la musculatura, optimizar el equilibrio corporal y lograr una alternativa de ejercicio físico suave y sin impacto para sus articulaciones dañadas por la rigidez crónica.

Asimismo, la directiva ha abogado por el fomento y la accesibilidad del e-ciclismo urbano como un sistema de transporte viable para las personas que sufren de dolor grave al caminar distancias cortas o medias. El Observatorio de la Discapacidad ha respaldado esta visión al constatar mediante sus cifras que la práctica deportiva generalizada mejora de forma directa la calidad de vida de la totalidad de las personas.

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La Asociación de pacientes de Artrogriposis Múltiple Congénita representa a los afectados por esta enfermedad minoritaria de tipo neuromuscular. En el ámbito internacional, Navalón ejerce además como experta en la defensa de los pacientes para dar a conocer las implicaciones de estas patologías reumatológicas autoinmunes de afectación orgánica.