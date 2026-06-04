Carlos Plá Valencia, 04 JUN 2026 - 06:30h.

Encerrados en sus casas seis meses sin poder utilizar el ascensor en un edificio de Valencia

Noa y Hugo necesitan silla de ruedas para desplazarse y para poder llegar hasta la orilla su madre tiene que arrastrarlos por la arena durante decenas de metros por la falta de pasarelas

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Algo tan cotidiano como pasar un día de playa se convierte en una odisea para Laura y sus dos hijos, Noa y Hugo, dos mellizos de siete años que sufren una parálisis cerebral. "Son grandes prematuros. Nacieron con solo 27 semanas de gestación y durante el periodo que pasaron en la incubadora se les generó la parálisis cerebral entre otros problemas", explica la madre.

Para poder desplazarse, Noa y Hugo necesitan silla de ruedas, un importante inconveniente para disfrutar de una de sus grandes aficiones. "Los dos son muy disfrutones, les apasiona la playa y el mar, como a muchos niños. Hugo se puede mover por la arena y le encanta, Noa necesita de mi ayuda porque no puede mover la cabeza, pero también le gusta mucho".

Pero para llegar a la orilla, Laura se ve obligada en numerosas ocasiones a arrastrar a sus hijos sobre las sillas de ruedas por la arena durante decenas de metros. "Así acabo de la espalda, hoy vengo del fisioterapeuta porque cada vez que vamos a la playa tengo agujetas del esfuerzo y la tensión que supone, pero si quiero que mis hijos puedan ir no tengo otra alternativa".

Denuncia en redes sociales

Para visibilizar la discriminación que sufren sus hijos y cualquier persona con problema de movilidad, Laura ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se aprecia los obstáculos que tienen que superar cada vez que van a una playa tan frecuentada como La Malvarrosa.

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Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales y en el que afirma que a "las personas con discapacidad también quieren llegar al mar, jugar en la arena y disfrutar con la familia", y reclama que "la inclusión no debería terminar donde acaba una pasarela". Una denuncia ante la que ha recibido la rápida contestación del Ayuntamiento de Valencia. "Han contactado conmigo para agradecerme que haya visibilizado esta situación y me han enviado unos puntos específicos en los que colocan unas pasarelas por los que poder acceder a las playas valencianas de La Mavarrosa, El Cabanyal y Pinedo", explica Laura.

Una iniciativa que agradece esta madre, que, sin embargo, reclama más accesos para personas con discapacidad en verano, pero también el resto del año. "En verano las que hay son pocas, tienes que buscarlas y a veces están rotas por lo que tienes que desplazarte con los niños en las sillas de ruedas por la arena. Pero es que fuera de la temporada alta, las quitan y aunque hace buen tiempo mis hijos lo tienen difícil para ir a la playa como van muchas personas", asegura.