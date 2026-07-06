Carlos Plá Valencia, 06 JUL 2026 - 07:29h.

Siete décadas después, estos cuadernos siguen acompañado los veranos de los más pequeños a pesar de la dura competencia de las pantallas digitales

Cómo mantener la motivación de los niños en verano: "Una estrategia que suele funcionar es crear pequeños proyectos que tengan continuidad"

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En 1956, Ramón Rubio, un empleado de banca con una gran vocación para la enseñanza, creó unas fichas de cálculo para que los alumnos de la academia que había fundado en Valencia pudieran practicar. "Mi abuelo era un apasionado del cálculo y empezó con eso, luego más tarde hizo fichas de caligrafía y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a los cuadernos de escritura", explica Luis Rubio, director general de Cuadernos Rubio.

Fue durante las décadas de los 60 y los 70 cuando los cuadernos se popularizaron hasta llegar a formar parte de la vida de varias generaciones, que los utiliza durante los largos veranos para practicar lo aprendido durante el curso. "Desde niña a mi madre le encantaban y nos lo compraba a mis hermanos y a mí para practicar durante las vacaciones. Ahora yo quiero que mis hijos sigan haciéndolo y disfruten de ese olor a papel que no se puede reemplazar", recuerda Alicia, usuaria de los cuadernos.

Siete décadas después estos cuadernos están más vigentes que nunca. "La colección original ha ido evolucionando. Además de los cuadernos para niños, que se han modernizado para hacerlos más divertidos, tenemos los lettering para jóvenes, pasatiempos para adultos y cuadernos de estimulación cognitiva para los senior", explica Luis Rubio, que asegura que "aunque hemos añadido más imágenes y modernizado contenidos para hacerlo más atractivo, el método desarrollado por mi abuelo sigue plenamente vigente".

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Competencia de la tecnología

Un método que les ha permitido superar victoriosos la dura competencia de las pantallas digitales. "El mejor método para el aprendizaje sigue siendo el papel y el lápiz. Nosotros apostamos por ello", asegura el director general de la empresa.

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Frente a los móviles y las redes sociales, estos cuadernos nos devuelven a otra época. "La tecnología es muy bonita, pero y levantarse por la mañana, ir a la piscina con el cuaderno y ponerte a dibujar, eso no se debe perder", explica Gloria, profesora desde hace 25 años y que sigue recomendando los cuadernos a sus alumnos. "Van muy bien para repasar y afianzar los conocimientos adquiridos durante el curso. Los niños que los utilizan se les nota después del verano", asegura.

Pero no solo los más pequeños, también las personas adultas se refugian en estos cuadernillos para desconectar del mundo digital. "Hay una demanda creciente de los cuadernos de escritura de siempre simplemente para volver a escribir y repasar la ortografía", cuenta Luis Rubio, que estima que en estos 70 años Cuadernos Rubio ha vendido entre 300 y 330 millones de cuadernillos.