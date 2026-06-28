Mabel Cupet Sevilla, 28 JUN 2026 - 12:00h.

El Ayuntamiento impulsa quince talleres ambientales para enseñar a proteger el litoral

Actividades sobre reciclaje, microplásticos, dunas, tortugas marinas o socorrismo convertirán la arena en un espacio de aprendizaje y diversión familiar

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Las playas de Torremolinos, Málaga, dejarán de ser este verano únicamente un lugar para refrescarse, tomar el sol o practicar deporte. Durante los próximos meses, el litoral del municipio se convertirá también en una gran aula al aire libre donde pequeños y mayores podrán aprender a cuidar el medio ambiente mientras disfrutan de sus vacaciones.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un completo programa de educación ambiental con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes a la riqueza natural de la costa y fomentar hábitos responsables para su conservación. La iniciativa reúne un total de quince talleres participativos que combinarán aprendizaje, juego y conciencia ecológica.

Aprender jugando junto al mar

La propuesta está especialmente dirigida a las familias y apuesta por actividades dinámicas que convierten la educación ambiental en una experiencia divertida. Los participantes podrán convertirse en "Socorrista por un día", descubrir los peligros de los microplásticos, conocer el ecosistema dunar o incluso fabricar juguetes a partir de materiales reciclados.

Además de sensibilizar sobre la protección del entorno, los talleres buscan estimular la creatividad, la imaginación y el trabajo en equipo mediante juegos cooperativos y experiencias prácticas adaptadas a todas las edades.

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Uno de los aspectos más originales del programa es que utilizará los propios recursos de la playa como herramientas educativas. Arena, piedras, conchas, cubos o palas servirán para desarrollar las actividades, acercando a los participantes al entorno natural de una forma sencilla y sostenible.

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De las tortugas marinas al reciclaje creativo

El calendario arrancó el pasado 16 de junio en la Playa del Bajondillo con el taller "Sol con cuidado", centrado en la protección frente a la radiación solar. Posteriormente, la Playa de Playamar acogió una jornada de recogida de residuos para concienciar sobre la importancia de mantener limpias las zonas costeras.

La programación continuará el próximo 30 de junio con la actividad "Playa segura" en el Bajondillo, antes de dar paso a un intenso calendario de propuestas durante los meses de julio, agosto y septiembre.

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Entre las citas más llamativas destaca el monográfico sobre tortugas marinas que impartirá el Aula del Mar el 23 de julio en la Playa de Los Álamos. También despertará especial interés la actividad "Dibujo, reciclo y fabrico mis juguetes", donde los más pequeños aprenderán a dar una segunda vida a materiales que normalmente acabarían en la basura.

Una mirada a los desafíos ambientales de la costa

El programa no solo busca entretener. Muchas de las actividades abordarán algunos de los principales retos medioambientales que afectan actualmente a las playas y ecosistemas marinos.

Así, durante agosto se celebrarán talleres dedicados al reconocimiento de zonas dunares, al descubrimiento de la biodiversidad litoral y a la problemática de los microplásticos, considerados una de las mayores amenazas para los océanos.

Ya en septiembre, la programación pondrá el foco en las algas invasoras, el conocimiento de la costa y la relación entre arte y naturaleza, ofreciendo una visión más amplia de la importancia de preservar el patrimonio natural del municipio.

Educación ambiental entre sombrillas

Todas las actividades se desarrollarán entre las 12.00 y las 14.00 horas y tendrán como punto de encuentro las plataformas de baño asistido de cada playa, espacios elegidos por ofrecer sombra y comodidad a los asistentes.

Las inscripciones se realizarán directamente en el lugar de celebración de cada taller, facilitando la participación espontánea tanto de residentes como de turistas.

Con esta iniciativa, Torremolinos apuesta por convertir el verano en una oportunidad para aprender, compartir y descubrir que cuidar el mar puede ser tan entretenido como pasar una jornada de playa. Porque, este año, entre chapuzón y chapuzón, también habrá tiempo para convertirse en guardianes del litoral.