Después de 30 años como profesora, Leonor se jubila y sus compañeros y los alumnos le rindieron un bonito homenaje que emocionó la maestra en su despedida de la docencia
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Los alumnos del colegio de primaria San José de Calasanz de Bigastro (Alicante) ya no serán recibidos cada mañana a su llegada al centro con la sonrisa y los abrazos de Leo. La profesora "guay" de educación física se jubila después de tres décadas. "Yo estoy estupenda a mis 60 años como puedes ver, pero he tenido un par de problemas de salud y la decisión la tomé en el propio hospital. Era el momento de despedirme por todo lo alto aunque no tenía ninguna intención de jubilarme, porque yo adoro mi profesión y a los niños", explica Leonor
Por sus manos han pasado miles de alumnos, que la recuerdan con mucho cariño. "Llevo toda mi vida aquí. Ahora doy clase a niños que di clase a sus padres y todos se alegran de verme cuando nos encontramos por el pueblo", relata.
Una maestra convertida en institución y a la que todo el centro, profesores y alumnos quisieron rendir un bonito homenaje. "No sabía nada. Se pasaron el día entero engañándome para que no lo descubriera y cuando salí me encontré con la sorpresa", explica.
Con una sonrisa en la cara y lágrimas en los ojos, Leo recorrió el largo pasillo entre los aplausos y los vítores de los alumnos y de sus compañeros. "Fue muy emotivo todo. Los niños no paraban de decirme cosas muy bonitas y me pedían que me quedara. "No te vayas por favor", me decían", explica.
Los pequeños, además, le entregaron pequeños regalos hechos por ellos mismos y dedicatorias para que Leo no se olvide de ellos. "Me siento muy orgullosa y queridísima. Me siento la persona más rica del mundo y después de eso pienso, pues no lo habré hecho tan mal".
Ahora asegura que le ha dicho a la alcaldesa de Bigastro que le haga un homenaje y le pongan su nombre a una calle o una plaza. "Aquí me conoce todo el mundo", dice entre risas.
Lo que no va a perder es su vinculación con el colegio y en el tiempo libre que le deje el deporte y sus quehaceres diarios, asegura que seguirá visitando el centro. "Voy a seguir dando mucho follón en el colegio porque ya he dicho que evento que haya, aquí estaré".