Iván Sevilla 24 JUN 2026 - 07:30h.

En un "entorno natural amable, libre de explotación, con cariño y respeto" cuidan de ovejas, cabras, burros, cerdos o vacas

"Los animales llegan de situaciones de abandono, decomisos por maltrato o muerte de sus dueños", nos cuenta Mara Collazo, fundadora del refugio

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A CoruñaBajo el lema "los animales no son cosas", una nieta y sobrina de ganaderos montó un refugio de A Coruña que ofrece a los denominados de granja un espacio en el que viven felices. "Pueden sentir, sufrir y disfrutar", nos recuerda.

Mara Collazo Esmorís ha hablado con Informativos Telecinco sobre el sueño que tenía desde pequeña y que, finalmente, pudo hacer realidad tras años de esfuerzo, trabajo e ilusión.

"Ahora mismo cuidamos de 70 animales, entre ovejas, cabras, burros, cerdos y vacas. Además de cinco perros y un gato", nos describe esta gallega que deseaba algún día brindarles un "verdadero hogar".

En un "entorno natural amable libre de explotación", reciben cariño, respeto y atención. Allí pueden vivir con dignidad y morir de viejos, atendiéndose sus necesidades tanto afectivas como físicas.

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Con la higiene adecuada, reciben alimento y asistencia veterinaria, mientras habitan en un espacio verde al que "todos llegan de situaciones de abandono, decomisos por maltrato o muerte de sus dueños", nos confiesa Mara.

"Últimamente está pasando mucho que personas mayores que vivían solas y enferman o fallecen, los animales que tenían se quedan totalmente desasistidos", lamenta sobre la procedencia de algunos ejemplares rescatados.

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"Nos llegan muchísimos casos, más de los que somos capaces de asumir"

La fundadora del Acougo Refugio de Animales nos reconoce que quienes "conocen algún caso y no saben qué hacer", les mandan un mensaje por redes sociales para "pedir ayuda" a esta asociación sin ánimo de lucro.

"Nos llegan muchísimos casos, muchos más de los que somos capaces de asumir o gestionar", nos admite y recalca que intentan "animar a la gente de buen corazón a que haga cosas buenas".

Por eso, este 2026 están promoviendo la frase "dinamicemos la bondad" para que si hay personas "que no pueden hacer nada" por salvar animales, "sí lo hagan a través de dar apoyo a los que se implican en mayor medida".

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas… pueden cambiar el mundo", sentencia e invita a que quienes conozcan este proyecto "compartan el contenido y nos sigan en redes sociales".

"En casos terribles de maltrato la única salida es el matadero"

"Procuramos hacer rescates de cercanía, por motivos económicos y por ahorrar a los animales, ya lastimados, el estrés y la agonía de un desplazamiento largo", nos explica también Mara.

Después de haber restaurado en plena pandemia del Covid-19 una antigua explotación ganadera en desuso en A Coruña, abrió el refugio "sin ningún tipo de subvención ni ayuda estatal o de la comunidad autónoma".

Pero, sí que desde la Xunta de Galicia les llegan casos de los que se ocupan, ya que "los organismos oficiales carecen de espacios propios" con los que solventar incluso situaciones "terribles de maltrato animal".

"Tras la denuncia al Seprona de la Guardia Civil, se ejecuta el decomiso y la única salida es el matadero, si no fuera por los santuarios" o lugares como el que gestiona Mara.

Sus planes de futuro: dos hectáreas de terreno, enfermería y un voladero

"También nos contactan de Asuntos Sociales de muchos ayuntamientos, hay muchas personas en condiciones de 'asistencia social' que tienen animales de granja y la única vía vuelve a ser el matadero", lamenta.

Ella a través de Acougo intenta salvar a todos los que puede: "Los casos que no podemos asumir o que están más cerca de otros refugios, los pasamos a ellos. Aquí en A Coruña, por ejemplo, hay otro llamado Vacaloura".

Igualmente nos asegura que están en contacto con más espacios similares en Lugo y Pontevedra: "Aspiramos a que nuestro proyecto sea autosostenible gracias a los socios, amadrinamientos y donaciones puntuales de gente afín a la causa".

No obstante, "de momento, solo se cubre un 35 % de los gastos" por esos canales. El resto lo asume la propia fundadora con su "trabajo externo y sus ahorros".

De cara al futuro, Mara nos avanza que confía en "conseguir nuevas colaboraciones" y que, cuando sea posible, "lo que más urge es adquirir un terreno de dos hectáreas que necesita para rotar las praderas de los rumiantes".

Además de eso, quiere "construir un voladero para rescatar aves y que estén protegidas de los depredadores", así como "habilitar la enfermería" que atienda a los animales que requieran atención veterinaria.