Asun Chamoso 05 JUL 2026 - 14:19h.

Los vecinos alertaron que un hombre había arrojado al perro dos veces al fuego

El cachorro se recupera de las graves quemaduras en una clínica veterinaria

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TarragonaLos Mossos d'Esquadra están investigando el ataque a un perro en Riudoms (Tarragona), que fue rescatado con graves quemaduras al ser lanzado presuntamente por un hombre a una hoguera en el patio de su casa. Los hechos sucedieron este miércoles. Unos vecinos llamaron a la policía catalana para alertar de lo que acababan de ver. Hasta la vivienda situada en una urbanización se desplazó una patrulla de la Guàrdia Municipal. Al comprobar el estado del animal, avisaron a la Sociedad Protectora de Animales de Cataluña (SPAC), que junto a Revolución Pata, han denunciado el caso en las redes sociales, a petición de los vecinos, desesperados por la situación.

Al llegar un voluntario de la protectora, se encontró con un grupo de unas 20 personas en la puerta de la casa. "Le explicaron que, desde las cuatro de la madrugada del martes, un vecino había hecho una hoguera en el jardín y estaba quemando desde plásticos, cartones hasta aerosoles, que estaban generando explosiones. Al día siguiente, el miércoles por la mañana, la hoguera seguía y vieron que estaba quemando un perro y cómo lo cogía y lo arrojaba al fuego. El animal consiguió salir, pero lo volvió a pillar y a lanzar", explica Sheila Micó, presidenta de Revolución Pata.

Viendo la escena a través de la valla del perímetro, unos vecinos convencieron al dueño para que les entregara el perro malherido por las llamas. "Una persona que tira a un ser vivo a una hoguera en reiteradas ocasiones, no puede cometer un acto de crueldad más grande", lamenta Micó.

Tal como explican las dos protectoras no sería un hecho aislado porque "llevan años sufriendo las continuas salvajadas cometidas contra los animales por parte de un vecino que, además de maltratarlos, pone en riesgo a todo el vecindario con quemas constantes en el jardín de su casa". Una situación límite "que habían comunicado al Ayuntamiento de Riudoms en repetidas ocasiones. Incluso tienen órdenes de alejamiento", señala la presidenta de Revolución Pata. Por ello, las entidades reclaman que "se le retiren todos los animales al autor de estos hechos y que nunca más vuelva a tener ninguno a su cargo".

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Los Mossos d'Esquadra, al personarse en el domicilio, detuvieron al hombre, de 35 años, por el quebrantamiento de una orden de alejamiento de varios vecinos. Ahora la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la policía catalana investiga el caso.

Heridas por casi todo el cuerpo

El cachorro mestizo de menos de un año fue trasladado a una clínica veterinaria, donde se recupera de las lesiones. "Tiene las almohadillas de las patas quemadas por estar de pie encima del fuego. Tiene todo el cuerpo quemado, menos la cabeza. Tiene heridas en las ingles, la barriga, el lomo superior y las patas. Tiene que estar ingresado porque no puede apoyarlas", detalla.

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"Ni los vecinos ni las entidades que hemos estado allí nos vamos a quedar de brazos cruzados. Quien es capaz de hacer algo así a un animal, ¿de qué no sería capaz con una persona? ¿Por qué los animales tienen que sufrir la inacción ante las innumerables quejas y advertencias de los vecinos? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se actúe?", se preguntan las protectoras. Y concluyen: "Los perros ya están con nosotros, pero queremos justicia".

De momento, este cachorro y dos perros más, que se llevaron de la casa y están en custodia en una protectora, "están decomisados y no se pueden entregar en adopción". Faltaría uno más por localizar que es "un perro pequeño de color negro". Cuando llegue el momento, "el vecino que lo rescató del fuego ha mostrado su interés en quedárselo", adelanta. Según la presidenta de Revolución Pata, el maltrato animal "es nuestro pan de cada día. Los tiran al fuego, a balsas, atados con piedras en el río para que no puedan salir y aparecen perros en bolsas dentro del mar".

Por su parte, el Ayuntamiento de Riudoms ha condenado el ataque, en una nota, y "desea que el perro se recupere pronto".