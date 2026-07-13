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Sucesos

Apartan a un monitor de una escuela de natación de Sant Cugat, Barcelona, por abusos sexuales a dos menores

Un coche de los Mossos
Los Mossos han abierto una investigación y el caso está ya judicializado. Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra están investigando al monitor de natación de una escuela privada de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por abusos sexuales a dos menores.

Las familias de las dos niñas han presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por estos abusos sexuales, que habrían ocurrido durante los meses de abril y mayo de este año, según ha avanzado el digital municipal Cugat Media y han confirmado a EFE fuentes de la Policía de la Generalitat.

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Tras estas dos denuncias, la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Rubí abrió una investigación para esclarecer los hechos, cuyo caso está judicializado. En paralelo a la investigación policial, la escuela privada activó sus protocolos internos y apartó al monitor de sus funciones.

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