Claudia Barraso 10 ABR 2026 - 16:37h.

Los vecinos de Aranjuez viven tensas horas tras el vídeo grabado por una mujer donde aparecía un extraño cuerpo en el Tajo

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Los vecinos de Aranjuez viven horas de incertidumbre y tensión ras un vídeo compartido por una usuaria a las orillas del río Tajo donde se observa a un animal de grandes dimensiones nadando por el agua. El misterioso cuerpo que ha aparecido en el río mantiene con mucha curiosidad en redes sociales.

La publicación ha recibido cientos de usuarios de muchos usuarios preguntándose qué puede ser lo que vio la mujer en el río y muchos otros haciendo hipótesis sobre un ‘caimán’ o una ‘serpiente’ de gran tamaño que nada por la zona. Sin duda, se ha vuelto viral en redes sociales lo que sea que se encuentra circulando por el río Tajo en el municipio madrileño.

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La imagen ha sido compartida por medios locales como ‘El Heraldo de Aranjuez’, donde más vecinos han podido ver lo que hay en las aguas del río que recorre la ciudad. Por el momento, nadie ha podido confirmar que se trate de algún animal peligroso o incluso una nueva especie de gran tamaño que deba preocuparnos, incluso muchos han querido tranquilizar el nerviosismo diciendo que puede tratarse hasta de un pez muy grande.

La respuesta de la Policía Nacional de Aranjuez sobre el misterio del Tajo

Pero la curiosidad ha sido tal que muchos vecinos se acercaban al río para ver si podían volver a ver lo que encontró la vecina y confirmar si se trataba de un reptil o simplemente era un pez o algún tronco que se deslizaba por el agua haciendo creer que una nueva especie amenazaba las aguas madrileñas y a todos sus vecinos.

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La web de Informativos Telecinco ha podido hablar con un agente de la Comisaría de la Policía Nacional de Aranjuez sobre el caso del misterioso cuerpo que ha aparecido surcando las aguas del Tajo. El agente, ha confirmado que no hay ningún operativo de búsqueda y que tampoco han recibido ninguna alerta. “Puede que sea algún pez grande o incluso las algas del río. Que sea otro animal, no sabemos, porque todo puede pasar en esta vida, pero no estamos buscando nada ni hay ninguna alerta”.