El incidente ha sucedido durante la mañana mientras los agentes realizaban una redada en Los Pajaritos

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SevillaLa Policía Nacional ha encontrado durante un registro policial en el barrio sevillano de Los Pajaritos un caimán de medio metro, según han detallado fuentes del Cuerpo a Europa Press. Según la información, adelantada por el diario ABC y confirmada por esta agencia, el incidente ha sucedido en la mañana de este lunes, mientras los agentes realizaban una redada en Los Pajaritos.

Por el momento, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo del animal, que será custodiado en los próximos días. Hasta ahora, las autoridades no han especificado cuál será el destino de este ejemplar.

La operación policial sigue abierta todavía

Según '20 Minutos', los agentes estaban haciendo un registro en un piso situado en la calle Pegaso tras las sospechas de que en el interior se estaba llevando a cabo una actividad ilícita. Al encontrarse con el animal de forma fortuita y cuya tenencia está prohibida en domicilios particulares, los agentes han activado el protocolo para poner al ejemplar en la smanos del Seprona.

De momento, no han transcendido más datos sobre el registro policial y se desconoce si había personas en la vivienda o si se han producido detenciones relacionadas con este caso. La operación sigue abierta y los detalles han sido trasladados a la autoridad judicial.