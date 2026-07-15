"No tengo pierna ¿verdad?": así fue el despertar del médico alicantino atacado por un tiburón en Las Maldivas

Carlos Plá Valencia, 15 JUL 2026 - 06:30h.

El joven le pidió a su mujer que los médicos hicieran todo lo posible por salvarle la pierna, pero también que lo más importante era seguir vivo y si había que amputar que lo hicieran

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Borja García, el médico alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón en Las Maldivas, donde pasaba su luna de miel junto a su mujer, continúa con la recuperación para volver a caminar. Un proceso que el joven ginecólogo relata en su cuenta de Instagram.

En su último post cuenta las horas posteriores al ataque. "En medio de todo el caos, mientras los médicos hacían todo lo posible para sobrevivir, me cuestionaba qué iba a pasar con mi pierna", relata.

Como médico, Borja sabía la complicado de la situación y una cosa tenía clara: "Lo importante era seguir vivo", recuerda, y le dijo a Ana, su mujer "que hagan todo lo que puedan, pero si tienen que tomar una decisión para salvarme, que no lo duden".

Entre el dolor y el miedo llegó el momento de la intervención y nada más despertar le preguntó a su mujer: "No tengo pierna ¿verdad?". La respuesta de su mujer directa y sincera: "No". Aunque más sorprendente fue la reacción de Borja. "Solo pude decir, perfecto, estoy vivo".

A pesar de la difícil situación, el joven ha mantenido siempre el optimismo, con el apoyo de Ana, que no se separó de él ni un solo momento. "La vida sigue siendo maravillosa. Quizá se cerraron algunas puertas, pero tengo claro que se abrirán muchas otras".

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Volver a caminar con una prótesis

Sin pierna, pero vivo después de sufrir el ataque de un tiburón, Borja y Ana regresaron a España para comenzar de inmediato la recuperación. Pero antes de poder colocarle la prótesis, Borja descubrió que hay un largo camino previo. Además de ganar equilibrio y fuerza con la pierna sana, había que preparar el muñón. Ya en Maldivas le pusieron vendas compresivas, y de regreso a casa, una funda de silicona que se coloca sobre el muñón. Por último, llegaron los moldes de escayola para preparar el futuro encaje de la prótesis. "Me envolvieron como un sándwich de jamón y queso. Ese momento me motivó muchísimo porque el siguiente paso era la prótesis", explica Borja en otro post en Instagram.

Llegaron las dudas de cómo sería caminar con la prótesis. "¿Seré capaz?,, se preguntaba. Pero su fortaleza y valentía no le iban a dejar rendirse y Borja comenzó rápidamente a dar sus primeros pasos ayudado por unas muletas. "No era volver a caminar de golpe, era empezar a creer que un día volvería a hacerlo".