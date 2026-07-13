Agentes de la Guardia Civil trabajan para encontrar a los animales y las macotas desaparecidos en el incendio de Los Gallardos

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial que analizará el incendio de Los Gallardos desde la zona 0

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AlmeríaEl incendio en Los Gallardos, Almería, se ha cobrado ya la vida de 13 personas y ha dejado una cifra de 10 desaparecidos. Los equipos de INFOCA han permanecido toda la noche enfriando el terreno en Los Gallardos y mantendrá batidas en busca de víctimas del incendio.

Además, los equipos de rescate también trabajan para poder salvar a los animales de la zona y a las mascotas que huyeron asustados de las llamas como pudieron.

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Los rescates de los animales y de las mascotas

Algunos habrán recorrido muchos kilómetros, pero podrían reaparecer en los próximos días, como indican las autoridades. Sin embargo, sus familias los buscan y los esperan de vuelta a casa.

Muchos de estos animales están escondidos y desorientados.

Por eso, las autoridades también se están esforzando en salvarlos. Un ejemplo ha sido el rescate de un perro por agentes de la Guardia Civil que pudieron ponerlo a salvo.

Identifican a seis de los muertos

Por otro lado, el número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos haya aumentado a 10, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años.

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Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Por su parte, la decimotercera víctima mortal es una mujer de 93 años y origen británico que fue evacuada herida de gravedad y que finalmente ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

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Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de todos los fallecidos hallados en las zonas calcinadas.

¿Cómo se logra la identificación oficial de las víctimas?

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.