Carlos Plá Valencia, 21 JUL 2026 - 13:09h.

El detenido conducía un vehículo articulado por la Carretera A-23, Autovía Mudéjar, (Sagunto-Jaca), a la altura del km. 25, circulando en zigzag, invadiendo los dos carriles y arcenes

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Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón han detenido a un conductor de nacionalidad bielorrusa como presunto autor de un delito “contra la Seguridad Vial”, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del pasado día 13 de julio, cuando se detectó un vehículo articulado por la Carretera A-23, Autovía Mudéjar, (Sagunto-Jaca), a la altura del km. 25, circulando en zigzag, invadiendo los dos carriles y arcenes en sentido Teruel.

Tras circular detrás de este vehículo varios kilómetros, se consiguió su detención y estacionamiento fuera de la vía.

Multiplicaba por ocho la tasa de alcohol

Ante la evidente sintomatología de haber ingerido bebidas alcohólicas, se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado ocho veces superior a la tasa permitida para conductores profesionales (0’15 mg/l aire espirado).

El conductor, de nacionalidad bielorrusa y de 46 años de edad, quedó detenido y puesto a disposición judicial, al no acreditar domicilio en nuestro país.

El detenido está acusado de un “delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”, recogido en el artículo 379.2 del código penal y puede llevar aparejada la pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses / trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir por tiempo superior a un año hasta cuatro años.