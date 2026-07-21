Carlos Plá Valencia, 21 JUL 2026 - 15:48h.

La policía ha facilitado la descripción del sospechoso. Se trata de un joven de entre 16 y 19 años, alto y de complexión delgada y que podría desplazarse a pie o en patinete eléctrico

Detienen a un hombre como presunto autor de un incendio en la zona de Masca, Tenerife

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La Policía Local de Guardamar del Segura (Alicante) ha emitido un aviso urgente a la población para solicitar la colaboración de sus vecinos para identificar y localizar a un joven que podría estar relacionado con los recientes incendios provocados en vehículos y en una zona de pinada de la localidad alicantina que celebra estos días sus fiestas.

En una publicación en sus redes sociales, la policía facilita la descripción del sospechoso. Se trata de un joven de entre 16 y 19 años, alto y de complexión delgada. Entre los detalles hechos públicos revelan que tiene pelo castaño claro, con los laterales rapados y en el momento de los hechos vestía con ropa de color claro y llevaba una bandolera de color gris o azul. Por último, señalan que podría desplazarse a pie o con un patinete eléctrico.

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La policía municipal solicita que "para no entorpecer la investigación ni alertar al sospechoso, te pedimos que no compartas fotos ni comentarios en redes" y piden compartir este aviso "solo por canales privados con tus conocidos de la zona". Además, insisten en que "cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para detenerlo y proteger nuestro entorno".

8 vehículos calcinados

Los hechos se produjeron este sábado por la noche y los bomberos recibieron el aviso poco después de las 23.00 horas. El fuego comenzó en la calle Doctor Luis Rivera y se extendió a otras calles del municipio. La intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se prolongó hasta las 4.00 horas.

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Los bomberos confirmaron que ocho vehículos se habían visto afectados por las llamas y apuntan como causante del fuego a un persona que prendió los coches de forma intencionada. Afortunadamente, solo hubo que lamentar daños materiales y no se registraron heridos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los hechos y ha abierto una investigación para tratar de localizar al sospechoso y esclarecer lo sucedido.