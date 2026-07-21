Un campamento situado en el entorno de Somolinos, Guadalajara, ha sido evacuado por el incendio que afecta a la zona

Frenan la expansión del incendio de Guadalajara, que ya ha calcinado 29.000 hectáreas

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GuadalajaraEl viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha afirmado este martes que declarar situación operativa de Nivel 3 en el incendio declarado en La Mierla (Guadalajara) "no es una buena decisión".

"La declaración de nivel 3 no implica mayor disponibilidad de recursos para movilizar a este incendio", ha dicho a preguntas de los medios en el puesto de mando avanzado de Tamajón, donde ha añadido que el Nivel 2 permite ya al Gobierno regional tener capacidad de movilización "en todo el ámbito nacional y también incluso en todo el ámbito internacional".

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La evacuación de un campamento

Según ha señalado, este incendio supone "el mayor despliegue de Infocam y el mayor despliegue de la Unidad Militar de Emergencia en un incendio hasta la fecha", con hasta 29 aeronaves actuando por lo que ha calificado como "un verdadero desafío" la coordinación aérea "que actúa casi como una torre de control en un aeropuerto".

Además, en las últimas horas se ha procedido a evacuar un campamento en el que había más de 100 menores en el entorno de Somolinos (Guadalajara) que no corría peligro "de manera inminente", según ha explicado el director de la emergencia, Juanjo Fernández.

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No obstante, Juanjo Fernández sí que ha querido explicar que como la evacuación se hace "de forma programada y anticipada" se ha dispuesto un autobús para desplazar a los menores.

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Por otro lado, también ha apuntado a que el origen del incendio se investiga desde el primer día, pero ha abogado por dejar trabajar a las brigadas de investigación para determinar la causa.

El incendio

El incendio de La Mierla ha calcinado ya unas 29.000 hectáreas, si bien el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que el operativo de lucha contra el fuego está "triunfando" en sus prioridades, la defensa de vidas humanas y de los núcleos de población.

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Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se enfrentaron a mediados de la semana pasada a un incendio en Lozoyuela tras el que, una vez estabilizado, la Comunidad informó de que se ofrecería a Castilla-La Mancha para atender emergencias mientras dedicaba sus medios a atender el de La Mierla.

La Comunidad de Madrid ha informado este martes de que mantiene desplegados medios técnicos para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal de La Mierla, al tiempo que ha enviado una brigada helitransportada al incendio de Serlas, ambos en la provincia de Guadalajara, el segundo de ellos declarado esta mañana.